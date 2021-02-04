ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: وجدة و ابن خلدون و ابن مرزوق (القرن 8ﻫ \ 14م) -الحلقة 88

بدر المقري



مما تستوجبه الدعوة إلى إعادة كتابة تاريخ مدينة وجدة في أفق إعادة قراءته، اعتماد المصادر العربية القديمة أساسا في إيضاح المبهم من مسار هذه الحاضرة. فلا أزال مستفرغا الوسع و الطاقة في تحفيز أولي العزم من الباحثين الأكاديميين للقيام بالتوثيق و التصنيف.

و قد اخترت في هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية) تنبيه المتلقي على شاهدين من شهود تاريخ وجدة. إنهما المؤرخان محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني (711ﻫ-781ﻫ) و يحيى بن خلدون (730ﻫ-780ﻫ) أخو عبد الرحمن بن خلدون (732ﻫ- 808ﻫ) صاحبِ كتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر)



و قد اكتفيت بما اشترك فيه ابن مرزوق الخطيب في كتابه (سواطع الشروق، و لوامع البروق، في مآثر و مفاخر بني مرزوق) مع يحيى بن خلدون في كتابه (بغية الرواد، في ذكر الملوك من بني عبد الواد)، في التعريف بأحد أعلام وجدة في القرن 8ﻫ \ 14م:

1- قال ابن مرزوق الخطيب: « مولاي الوالد رحمة الله عليه، أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني (681ﻫ-741ﻫ)…قرأ على الفقيه القاضي العدل الصالح العفيف العالم، أبي عبد الله محمد بن أحمد التميمي (682ﻫ-741ﻫ)…من بيوتات أهل إفريقية (أي تونس)…ورد على تلمسان…و تقضى بوجدة (أي مارس بها القضاء)…صنف و دون، فظهر من تصانيفه: (ترتيب كتاب اللخمي على المدونة)، و هو من أحسن المصنفات…». (ص203-204)

2- قال يحيى بن خلدون: « أبو عبد الله محمد بن أحمد التميمي…أحد قضاة العدل و الورع، و من بيت علم و رئاسة…تقضى ببلده تونس ثم نزل تلمسان…فولي قضاء وجدة…فبر و عدل…». (ص131)