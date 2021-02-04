تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (39) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (39)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

هجج: هجهج الغنم إذا ساقها بسرعة. اللسان: «هجهجَ: زجر للغنم مبني على الفتح».

هجع: اللسان: هجع: سكن. «هجع غرثه وهجأ إذا سكن».

هدن: اللسان: «»

هشر: الهَيْشَرُ: التبن غير الصلب بسبب مرور الحول عليه. ويطلق على ضعاف الناس. اللسان: «رجل هَيْشَر: رِخْوٌ ضعيف طويل. والهيشر والهيشور: شجر، وقيل: نبات رِخْو فيه طول على رأسه برعومة كأنه عنق الرأل».

همل: هَمَلَ: تَاهَ. اللسان: «الهمل: السُّدى المتروك ليلا ونهاراً.. الهملُ: الإبل بلا راعٍ».

هوس: هوّسني الأطفال: إذا أكثروا من اللعب والشغب في حضرتي دون قدرة لي على تحمل ذلك. اللسان: «الهوس: طرف من الجنون».

هيج: اللسان: هاج فلان: إذا اشتد غضبه. اللسان: «الهيج: الحركة».

هيس: هيّس: سار دون أن تكون له جهة معلومة يقصدها. اللسان: «الهيْس: السير أي ضرب كان».

ورد: اللسان: ورّد الغنم إذا أتى بها موردا للماء. اللسان: «وردت الماء إذا حضرته لتشرب».

ورك: ورّك إذا اضطجع. اللسان: «ورَك يرِك ورُوكا أي اضطجع كأنه وضع وَرِكَهُ على الأرض»

ولغ: المِيلَغ: الإناء الذي يشرب فيه الكلب. اللسان: «الميلغ والميلغة: الإناء الذي يلَغ فيه الكلب».