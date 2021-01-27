ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: زيارات علمية مغربية و جزائرية إلى وجدة (1911-1934) -الحلقة 86

بدر المقري



1- زار الإمام المحدث أبو شعيب الدكالي (1878-1937) مدينة وجدة أول مرة سنة 1911، ثم نزلها في نونبر 1912 ضيفا على شيخ علمائها العلامة الحاج العربي بن الحبيب سيناصر الحسيني (توفي سنة 1932)، و حلى الجامع الكبير بحلقات في علوم الحديث رواية و دراية.

2- وفد الفقيه العلامة سيدي محمد بن بوطيب اليعقوبي على مدينة وجدة من (وطاط الحاج) جنوب تازة، سنة 1922.

3- وفد الفقيه العلامة سيدي جلول بن عمارة على مدينة وجدة من (فگيگ)، سنة 1923.

4- وفد الفقيه العلامة سيدي عبد الرحمن بن القرشي الفيلالي (توفي سنة 1939) على مدينة وجدة من (فاس)، سنة 1920.

5- وفد الفقيه العلامة سيدي عبد الحميد بناني على مدينة وجدة من (فاس)، سنة 1921.

6- وفد الفقيه العلامة سيدي محمد بن رشيد العراقي الحسيني (توفي سنة 1929) على مدينة وجدة من (فاس)، سنة 1922.

7- وفد الفقيه العلامة مولاي عبد الله الفضيلي العلوي (توفي سنة 1944) على مدينة وجدة من (فاس)، سنة 1933.

8- وفد العلامة المحدث سيدي محمد عبد الحي الكتاني الحسني (توفي سنة 1962) مرارا على مدينة وجدة من (فاس)، و نزل في إحداها ضيفا على قيم زاويتها الكرزازية، و بها ألف كتابه (الاهتزاز لأطواد زاوية كرزاز).

9- وفد العارف بالله الفقيه سيدي محمد الراضي السناني (توفي سنة 1965) على مدينة وجدة من (فاس)، سنة 1933.

10- وفد المؤرخ سيدي عبد الله الجراري (توفي سنة 1983) على مدينة وجدة من (الرباط)، سنة 1934.

11- وفد العارف بالله العلامة سيدي شعيب بن علي الجليلي (توفي سنة 1928) على مدينة وجدة من (تلمسان)، سنة 1922.

12- وفد الفقيه العلامة سيدي بلقصير بن محيي الدين بناصر الغريسي على مدينة وجدة من (بني واسين) قرب (مغنية)، سنة 1923.

13- وفد الفقيه العلامة سيدي أحمد بن الحسن الشرقي على مدينة وجدة من (سيدي بلعباس)، سنة 1923.

14- وفد الفقيه العلامة سيدي العربي بن محمد قاسمي على مدينة وجدة من (بشار)، سنوات 1923-1924-1925.

15- وفد العارف بالله الفقيه العلامة سيدي أحمد بن العربي سيمو على مدينة وجدة من (القنادسة)، سنتي 1922 و 1927.

16- وفد الفقيه العلامة سيدي ابن حسون صاري على مدينة وجدة من (تلمسان)، سنة 1924.

17- وفد الفقيه العلامة سيدي أحمد بن حامد بن ددوش على مدينة وجدة من (وهران)، سنة 1924.

18- وفد الفقيه العلامة سيدي عبد القادر بن محمد الملقب (الحسن دواجي) على مدينة وجدة من (تلمسان)، سنتي 1923 و 1925.

19- وفد الفقيه العلامة سيدي رحال بلبشير على مدينة وجدة من (عين تموشنت)، سنة 1923.