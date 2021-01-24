ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: من أعلام أسرة الصابوني – الحلقة 85

بدر المقري

لعل الأولوية في هذه الحلقة من سلسلة ذاكرة وجدة المعرفية أن أنبه على أن الصيغة المستعملة في الأرشيف هي (الصابونجي) التي حرفت إلى (الصابوني). و أصل هذه الأسرة الكريمة من (الكراغلة)، أي إن الأب تركي و الأم تلمسانية. و قد هاجر آل الصابونجي أو الصابوني من تلمسان إلى وجدة حوالي 1807.

و ممن اشتهر من أعلامهم بمدينة وجدة:

1- الحاج محمد بن محمد بن المقدم عبد الرحمن الصابونجي. و قد بنى مع شريكه محمد بن البشير بن حمان بن قلفاط التلمساني أصلا (حمام الصابوني) في (حومة جامع حدادة) في شتنبر 1914، تحت إشراف قاضي مدينة وجدة الفقيه العلامة سيدي أبي بكر بوشنتوف السلاوي (1881-1940) و ناظر أحباسها الفقيه سيدي محمد برادة (كان حيا سنة 1923). و قد هدمت هذه المعلمة المعمارية الجميلة التي غلب اسمها على الحي التجاري القديم، حوالي سنة 1990.

2- ولداه من زوجته السيدة مامة بنت سيدي محمد عبد الرزاق القادري: الفقيه الحاج عبد القادر الصابوني و الأديب الحاج مصطفى الصابوني.