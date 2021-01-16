Home»Régional»ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: من أعلام أسرة الدحاويين الأندلسيين بوجدة- الحلقة 84

ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: من أعلام أسرة الدحاويين الأندلسيين بوجدة- الحلقة 84

/ /0/ 11
0
Shares
PinterestGoogle+
 

بدر المقري
ذهبت إحدى التقييدات إلى أن أصل الشرفاء الدحاويين، إلى بني حمود أحد ملوك الطوائف بالأندلس.
و قد اشتهر من أعلامهم بمدينة وجدة:
1-الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الله الدحاوي، الذي هاجر من (غريس) قرب مدينة (معسكر) في الغرب الجزائري إلى مدينة وجدة سنة 1893. و قد كان رحمه الله يدرس علوم العربية و الأدب في المدرسة المرينية الملحقة بالجامع الكبير بوجدة، كما تدل على ذلك وثيقة مؤرخة في 25 نونبر 1894. و قد توفي يرحمه الله بوجدة سنة 1926، عن أولاده الأربعة: محمد الملقب بلمصطفى، و محمد الملقب خير الدين، و دحو، و السيدة خيرة.
2- الفقيه العلامة سيدي عبد الوهاب بن المصطفى الدحاوي، الذي هاجر من (غريس) قرب مدينة (معسكر) في الغرب الجزائري إلى مدينة وجدة سنة 1848، و قيل سنة 1872. و قد اشتهر من محيطه العائلي:
-ولده الفقيه سيدي المصطفى الدحاوي.
-أخوه الفقيه سيدي محمد بن المصطفى.
-أخوه الفقيه سيدي الطيب بن المصطفى، الذي تزوج ولده سيدي الطاهر السيدة فاطمة ابنة أحد مفاخر مدينة وجدة العلمية: الحافظ الفقيه العلامة المدرس، سيدي محمد بن الحبيب سيناصر الحسيني المدعو (الكفيف)، الذي كان بقيد الحياة بوجدة سنة 1906.
-السيدة عودة ابنة سيدي الهاشمي ابن أخيه سيدي الطيب، و هي زوجة الفقيه العلامة المدرس سيدي محمد بن عبد الله الدحاوي.

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.