ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: من أعلام أسرة الدحاويين الأندلسيين بوجدة- الحلقة 84

بدر المقري

ذهبت إحدى التقييدات إلى أن أصل الشرفاء الدحاويين، إلى بني حمود أحد ملوك الطوائف بالأندلس.

و قد اشتهر من أعلامهم بمدينة وجدة:

1-الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الله الدحاوي، الذي هاجر من (غريس) قرب مدينة (معسكر) في الغرب الجزائري إلى مدينة وجدة سنة 1893. و قد كان رحمه الله يدرس علوم العربية و الأدب في المدرسة المرينية الملحقة بالجامع الكبير بوجدة، كما تدل على ذلك وثيقة مؤرخة في 25 نونبر 1894. و قد توفي يرحمه الله بوجدة سنة 1926، عن أولاده الأربعة: محمد الملقب بلمصطفى، و محمد الملقب خير الدين، و دحو، و السيدة خيرة.

2- الفقيه العلامة سيدي عبد الوهاب بن المصطفى الدحاوي، الذي هاجر من (غريس) قرب مدينة (معسكر) في الغرب الجزائري إلى مدينة وجدة سنة 1848، و قيل سنة 1872. و قد اشتهر من محيطه العائلي:

-ولده الفقيه سيدي المصطفى الدحاوي.

-أخوه الفقيه سيدي محمد بن المصطفى.

-أخوه الفقيه سيدي الطيب بن المصطفى، الذي تزوج ولده سيدي الطاهر السيدة فاطمة ابنة أحد مفاخر مدينة وجدة العلمية: الحافظ الفقيه العلامة المدرس، سيدي محمد بن الحبيب سيناصر الحسيني المدعو (الكفيف)، الذي كان بقيد الحياة بوجدة سنة 1906.

-السيدة عودة ابنة سيدي الهاشمي ابن أخيه سيدي الطيب، و هي زوجة الفقيه العلامة المدرس سيدي محمد بن عبد الله الدحاوي.