ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي المختار بن المهدي (توفي سنة 1860) -الحلقة 83

بدر المقري

هو سيدي محمد المختار بن المهدي الإدريسي الحسني، الذي تعرف ذريته اليوم باسم (أولاد القرطبي). و أصله من الشرفاء اليعقوبيين المقيمين في (بني خالد)، إحدى قبائل (بني يزناسن).

و قد ولد سيدي محمد المختار بن المهدي بمدينة وجدة و تخرج في الفقه بعلماء (ماوزنة) في الغرب الجزائري مدة سبعة أعوام، ثم اتخذ سبيله إلى مدينة فاس حيث تخرج بعلماء الطبقة الأولى في جامع القرويين مدة سبعة أعوام.

و قد ترجم له المؤرخ سيدي محمد العربي المشرفي الذي توفي بفاس سنة 1895 في كتابه (نزهة الأبصار)، بقوله: (الفقيه العلامة، الدراكة الفهامة، الوجيه الخير، كوكب الدين النير، و أبو الأذان و المنار، السيد محمد المختار. كان إماما بجامع الأمير عقبة بوجدة مدرسا به و بجامع القصبة و مورقا به أيضا. و كان خاشعا لله خاضعا، إذا جلس للوعظ لا يخلو مجلسه من بكاء. و كان ذا سمت و تؤدة، لم ير ضاحكا قط، و كان يميل إلى الخمول، و إذا دخل داره فلا يخرج إلا إلى تدبير العلم أو توريق الوعظ و الصلاة بالجماعة. و كان خطيبا بالجامع المذكور، و إذا انفرد بموضع لا يتزحزح في جلوسه فيه و لا يتكلم و يسكن سكون الجماد).

و كان الفقيه العلامة العارف بالله سيدي محمد المختار بن المهدي مقيما في حي (أولاد عمران) بوجدة. و قد توفي يرحمه الله سنة 1860، و دفن في (المصلى القديم) الذي سيعرف بعد ذلك باسم (مقبرة سيدي المختار).

و قد اشتهر من ذرية الفقيه العلامة العارف بالله سيدي محمد المختار بن المهدي يرحمه الله :

1-الفقيه العدل سيدي محمد بن محمد المختار بن المهدي، الذي توفي بوجدة حوالي سنة 1918.

2- السيدة رقية بنت سيدي محمد المختار بن المهدي، زوجة الفقيه العلامة سيدي محمد بن طيبة، و التي كانت بقيد الحياة حوالي سنة 1921.