عائلة سعدوني تشكر

تتقدم اسرة سعدوني بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لها التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدهم المرحوم بإذن الله الحاج عبدالرزاق سعدوني ، و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه.

فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة سواء بالحضور أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء . نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه ،وشكر الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء .

وإنا لله وإنا إليه راجعون.