تعزية : زوجة المرحوم مصطفى بلهاشمي الأب الروحي للمولودية في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، السيدة فاطنة بوشامة زوجة الاب الروحي للمولودية الوجدية لكرة القدم مصطفى بلهاشمي رحمه الله .

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأستاذ عبدالقادر كتــرة بالتعازي الحارة لعائلة بلهاشمي وعائلة بوشامة وبالأخص أبناءه عبدالله ومحمد، رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا…كما نسأله تعالى ان يلهم ذويها الصبر والسلوان .

ووري الثرى بعد عصر اليوم بمقبرة سيدي المختار، جثمان المرحومة بإذن الله فاطنة بوشامة بجوار قبر رفيق درب حياتها الأب الروحي للمولودية مصطفى بلهاشمي رحمه الله .

و »إنا لله وانا اليه راجعون ».