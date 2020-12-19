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فروماج تكفايت يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم …فانكم باقتناء فروماج تكفايت ستزرعون التفاؤل و الأمل في نفوس شباب هذه القرية

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ساندونا باش نقدرو نستمرو

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فروماج تكفايت يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم زبناءنا الأكارم .. تشجيعكم يجعلنا نستمر وننوع ونطور طريقة وشكل تقديم منتوجاتنا لكم

..

نعم نحن واعون أن المنافسة قوية وشرسة في هذا المجال مع المنتوجات المستوردة خاصة، لكننا نراهن على مساندتكم للمنتوج المحلي الطبيعي الخالي من المواد الحافظة المعروف بمكان نشأته وتصنيعه

.. المنتوج الذي يفتح أفقا للأمل أمام الشباب القروي .. المنتوج الذي يأخذ قيم المستهلك بعين الاعتبار ويجعل صحته الهدف الأول

.
تجدون فروماج تكفايت ( نوع الشيدار وقريبا الكودا) في هذه الفترة بالمحلات التالية :
1- « متجر المنتوجات المجالية » الكائن بزنقة الجزائر ( ظهر أوتيل وهران) بشارع محمد 5
2-  » مجزرة المهداوي » قرب محطة شال، /فيلاج الطوبة الداخلي
3- « مجزرة الفلاح » مسجد بومدين /واد الناشف
4-  » مجزرة الكوثر » /مسجد السلطان مولاي سليمان /قرب إذاعة وجدة
5-  » مجزرة داركم » بودير،
6 –  » مجزرة المشكاة  » حي الأندلس
7-  » مجزرة بلانتينو » مسجد خالد بن الوليد / طريق سيدي يحيى
8 –  » محل ولد الجدارمي » في الطريق المؤدية إلى الملعب الشرفي.
ساندونا باش نقدرو نستمرو ..
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للاتصال : 0650401353 ( حسن)

 
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