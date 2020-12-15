سباق الدراجات بتاوريرت أيام زمان

بقلم : عبد الرحمان أمقران

والله لاأزال أتذكر خلال سنوات السبعينات وبداية الثمانينات

كيف كان شباب تاوريرت يهتمون برياضة سباق الدراجات

الهوائية بل كان منهم من شارك في تظاهرات رياضية محلية

وجهوية بل اكثر من ذلك اتذكر كم مرة احتضنت مدينة تاوريرت سباقا للدراجات من بينها تظاهرة رياضية بحضور

صحافة رياضية وازنة من بينهم المذيع الرياضي عبد اللطيف

الشرايبي الذي حضر لمدينتنا من أجل نقل وقائع نقل الطواف المحلي المغلق لسباق الدراجات التي احتضنته كما قلت تاوريرت أواخر السبعينات بمشاركة الدراجين من مدن عدة

كوجدة والناظور والحسيمة وتاوريرت …. بل لازلت اتذكر كيف ان تاوريرت فعلا ستبرز فيهامواهب شابة امثال الرحماني حميد ومصطفى الويسي وعبد الرحمان عمدا والأخ امبارك الذي كان يشتغل نادلا بمقهى السلام ….والذين كانوا يحصلون على مراتب مشرفة بل ان منهم من اصبح بطلا دوليا بأوروبا في سباق الدراجات.

سبب هذه الذكرى التي استحضرتها لكي أوضح المفارقة العجيبة بين زمن مضى وولى كانت فيه هذه الرياضة راقية

لتصبح اليوم تصارع على البقاء من خلال النادي البلدي لسباق الدراجات ومن خلال المكتب المسير للنادي الذي

أشرف على عدة سباقات بالمدينة والتي اثمرت عن بروز شباب متطلع للنجاح في مثل هذه الرياضة الجميلة من امثال فيصل عرباوي وعبد الرحيم موجنيبة وعبد الرحيم الحياني وحمزة عيساوي ……وغيرهم.

غيرة منا على هذه الرياضة الجميلة نتمنى من خالص قلوبنا و ان يرد لها الإعتبار عن طريق احتضان المزيد من

المسابقات وتشجيع كل الطاقات الواعدة وبالتالي إحياء

ذكريات هذه الرياضة الجميلة التي لازلنا نتذكر روعتها من ايام زمان.