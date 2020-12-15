ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: السيدة سعاد الكتاني (1932-2019) – الحلقة 81

بدر المقري



هي مربية الأجيال، السيدة سعاد بنت العلامة سيدي محمد الزمزمي بن العلامة الشهير سيدي محمد بن جعفر الكتاني. و قد ولدت بمدينة فاس في يوليوز 1932، و لا يحتاج النهار إلى دليل، لأن الكتانيين اشتهروا بحمل لواء العلم أبا عن جد، في المغرب و المشرق. و لعله يكفينا التذكير بأن والدها توفي بدمشق، و بأن أحد أعمامها هو المفكر المعروف، الدكتور إدريس الكتاني يرحمه الله (1924-2018)، و بأن من إخوتها:

1- محمد الناصر الكتاني (1916-1974)، أحد أساتيذ جامعة محمد الخامس بالرباط.

2- العلامة محمد المنتصر الكتاني (1914-1998).

و قد درست السيدة سعاد في المرحلة الأولى بين يدي أبيها العلامة سيدي محمد الزمزمي الكتاني و أمها السيدة عائشة العراقي الحسيني. و التحقت بعد ذلك بالقسم الابتدائي في جامع القرويين (1947-1949). و لما أنهت دراستها الثانوية في القرويين التحقت بسلك التعليم، بعيد وفاة والدها العلامة سيدي محمد الزمزمي الكتاني، يوم 25 نونبر 1951.

و قد تزوجت السيدة سعاد الكتاني بمدينة وجدة السيد (امحمد برياح)، أحد أعلام الحركة الوطنية بوجدة على عهد الحماية الفرنسية و أحد وجوه المصالح البلدية بوجدة بعد الاستقلال، و أنجبت منه ثلاثة أولاد: محمد و يوسف و ليلى. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة سلا و اشتغلت في بعض مؤسسات مدينة الرباط التعليمية، ثم أقامت ببلدة الهرهورة في ضواحي الرباط.

و قد توفيت السيدة سعاد الكتاني يرحمها الله بمدينة تيفلت، ليلة الخميس 30 يوليوز 2019.