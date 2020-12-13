ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي امحمد سكيرج (1875-1965) – الحلقة 81

بدر المقري

ولد الفقيه المؤرخ سيدي امحمد بن العياشي سكيرج بمدينة فاس، في أبريل 1875م. و كان أخوه الفقيه العلامة سيدي أحمد سكيرج (1877-1944)، قاضيا بمدينة وجدة و قيما على زاويتها التيجانية (1915-1922)

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و قد اختصرت صلة سيدي امحمد سكيرج بمدينة وجدة و نواحيها، في المحطات الآتية:

1- عين موظفا بأمانة جيش المخزن بمدينة فگيگ في أبريل 1902م، ثم أضيفت إليه أمانة الديوانة.

2- عين كاتبا في البعثة المغربية المكلفة برسم الحدود في صحراء المغرب الشرقية، مما يلي جهة فگيگ.

3- عين سنة 1902 كاتبا ضمن البعثة المخزنية برئاسة الحاجب السلطاني الأمين أحمد الركينة (توفي سنة 1924) إلى قبائل وجدة-أنگاد، إبان ثورة الجيلالي الزرهوني (بوحمارة) (1860-1909)، فاتخذ مدينة وجدة مقاما.

4- عين سنة 1905 كاتبا ضمن البعثة المخزنية برئاسة الوزير امحمد الگباص (1847-1934) لترسيم الحدود في موقع (زوج بغال)، رفقة محمد المقري و عمر الخطيب.

5- من شأن البحث عما دونه سيدي امحمد سكيرج من مذكرات، باعتباره شاهدا على وقائع تاريخية خطيرة بصمت تاريخ وجدة و شرق المغرب في بداية القرن 20، أن يكون قيمة مضافة إلى البحث في تاريخ المغرب ما بين 1845 و 1907.

و قد استقر سيدي امحمد سكيرج بمدينة طنجة و بها ألف كتابه (رياض البهجة في أخبار طنجة) الذي حققته الباحثة الجامعية نظيرة الترحي، تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز التمسماني يرحمه الله.

و قد توفي سيدي امحمد سكيرج يرحمه الله بمدينة طنجة ، يوم الأربعاء 4 ماي 1965م.