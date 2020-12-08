الكتابة الجهوية – جهة الشرق

بــــــــــــيان المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق

تحت شعار » تقوية المسار الديموقراطي، توطيد للتماسك الوطني »وبتأطير من الأخ سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انعقدت بحول الله وقوته يوم الأحد 20 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق لــ 06 دجنبر 2020 الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الشرق عبر تقنية التواصل عن بعد.

وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس، ذكر الأخ الكاتب الجهوي الدكتور إسماعيل زكار بالظرفية الخاصة التي تنعقد فيها هذه الدورة والمتسمة بالخصوص بالوضعية الوبائية المقلقة بجهة الشرق، وبهذه المناسبة ترحم على جميع من توفاهم الله وتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، وجدد دعواته بالرحمة والمغفرة والثواب لأخينا الدكتور المصطفى العلوي عضو الكتابة الجهوية والكاتب الإقليمي لجرادة وعضو المجلس الجهوي والوطني، الذي كان مثالا للمناضل العضوي المؤمن بالقضايا الاجتماعية والمدافع عن الفئات المهمشة والفقيرة.

ونوه الأخ الكاتب الجهوي بالفعاليات والأنشطة النوعية للحملة الوطنية الهادفة لدعم جهود مكافحة كورونا التي كانت تحت شعار « احم نفسك وحبابك تحمي بلادك »، وشكر كل الأخوات والإخوة الذين انخرطوا فيها بكل تفان ووطنية.

وبمناسبة النقاش الدائر حول تعديل القوانين الانتخابية أكد الأخ الكاتب الجهوي بأنها فرصة للعمل على تقوية المؤسسات المنتخبة وبعث رسائل واضحة لتعزيز المسار الديمقراطي وإعطاء مصداقية للانتخابات وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال وتدعيم مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.

ثم ألقى الأخ سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب كلمة أكد فيها أن الحزب ينتصر لمنطق الوطن أولا من خلال إيمانه العميق بالثوابت الوطنية وعلى رأسها المرجعية الاسلامية والنظام الملكي والوحدة الترابية والاختيار الديموقراطي وهي عقيدة سياسية لا يغيرها التاريخ والأحداث، واستدل على ذلك بتفاني منتخبي الحزب في خدمة مصلحة الوطن، وبالترافع القوي من أجل قضاياه وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

وفي معرض حديثه عن علاقة الحزب مع الشركاء والفرقاء أكد الأخ سليمان العمراني أن تموقعات الحزب وتحالفاته مبنية على تحقيق التنمية للبلاد في كل المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذا التعاون والتشارك طبقا لأطروحة البناء الديموقراطي.

وفي علاقة الحزب مع الذات أشار الأخ سليمان العمراني أن للحزب مبادئ ترتكز على الايمان بمشروعية المؤسسات واحترام القوانين والمساطر والفاعلية المؤسساتية والتنظيمية والديموقراطية الداخلية والإيمان الراسخ بقيم الاختلاف والحرية والانتصار لقيم التطاوع والنزاهة في تدبير الشأن العام وهو ما يشهد به المغاربة لمنتخبي الحزب ومناضليه.

وفي ختام كلمته أشار الأخ سليمان العمراني الى أن هناك عدة رهانات وجب كسبها تتعلق أساسا ببناء ثقة المواطنين في المشاركة في الانتخابات لتعزيز الاختيار الديموقراطي وتثمين حصيلة تدبير الشأن العام والتركيز على خطاب الإنجاز واعداد حصيلة تدبير الشأن العام وتسويقها بشكل جيد.

وبناء على اختصاصات المجلس الجهوي طبقا للمقتضيات القانونية للحزب، تم تقديم تقرير عن الأداء السنوي وكذا عرض التقرير المالي الجهوي لسنة 2020، ثم فتحت المناقشة لأعضاء المجلس الذين عبروا عن اعتزازهم بالمجهودات التي قام بها الحزب طيلة هذه السنة رغم ظروف الجائحة، مؤكدين عزمهم الاستمرار في تطوير أداء الحزب خلال السنة المقبلة.

ثم بعد ذلك تم تقديم برنامج عمل الحزب وكذا ميزانيته لسنة 2021، وبعد مناقشة مستفيضة في جو من المسؤولية والحماس وبعد إدخال التعديلات المقترحة، صادق أعضاء المجلس الجهوي بالإجماع على برنامج عمل الحزب وميزانيته لسنة 2021.

إن أعضاء المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق إذ يؤكدون على ضرورة تقوية المسار الديموقراطي لبلادنا لضمان رهان تقوية الجبهة الداخلية فإنهم:

• يعبرون عن مساندتهم للتدخل الحازم والحكيم للمغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله لفتح المعبر الحدودي الكركرات، ويدعون كافة أعضاء الحزب وأطره وهيئاته بالجهة إلى التعبئة الشاملة بمختلف الأشكال الإعلامية والتواصلية والتوعوية المتاحة، للترافع عن قضيتنا الوطنية والتصدي لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمغرب ودحض أطروحة الانفصال اليائسة؛

• يقدرون عاليا الإنجازات التي قامت بها الحكومة برئاسة الأخ سعد الدين العثماني وخاصة القرارات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وينوهون بالتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا؛

• يعبرون عن اعتزازهم بمجهودات منتخبي الحزب في مجلس جهة الشرق والمجالس الإقليمية والمجالس الجماعية سواء من موقع التسيير أو المعارضة، وبما قدموه من خدمات وتواصل بناء مع المواطنين ونضالهم المستمر لإقرار العدالة المجالية لفائدة أقاليم الجهة، وللتخفيف من تداعيات الخصاص التنموي المتراكم لعقود طويلة، خصوصا في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وفك العزلة والبنيات الأساسية. ويحثونهم على مواصلة القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم بكل إيجابية ومسؤولية وتجرد ونكران الذات.

• تنويههم بعمل المجموعة النيابية لبرلماني الحزب بالجهة، وتفاعلهم المستمر مع قضايا الجهة وهموم ساكنتها.

وفي ختام أشغاله عبر أعضاء المجلس الجهوي عن اعتزازهم بالجهود النضالية لكافة أعضاء الحزب وعموم هيآته المجالية والموازية « الفضاء المغربي للمهنين والشبيبة ومنظمة نساء العدالة والتنمية والمحامون »، كما أكدوا عن استعدادهم الدائم للانخراط في الأوراش الإصلاحية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجهة.

حرر بوجدة بتاريخ الأحد 20 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق لــ 06 دجنبر 2020

عن المجلس الجهوي

الكاتب الجهوي للحزب

الدكتور إسماعيل زكار