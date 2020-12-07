ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: وثيقة خاصة بالفقيه محمد بن الأخضر المؤقت(1896-1964)- الحلقة 80

بدر المقري

آخر علماء مدينة وجدة في علم التوقيت، من الطبقة الأولى التي تخرجت برائد علم التوقيت و الفلك و الرياضيات في جامع القرويين بفاس، سيدي امحمد العلمي (توفي سنة 1953)، هو الفقيه العلامة سيدي محمد بن الأخضر المؤقت، الذي ولد سنة 1896 و توفي يوم السبت 11 يناير 1964.

و قد وقفت في الأرشيف على ظهير ملكي بداخله:

“ الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد و ءاله \ الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله و أعز أمره، و جعل فيما يرضي الله طيه و نشره، أننا بحول الله و قوته و شامل يمنه و منته، أسندنا للفقيه السيد محمد بن الأخضر الوجدي القيام بوظيف الخطابة الجمعية بمسجد حدادة بوجدة، و سوغنا له الانتفاع بما هو منفعة له لذلك من الأحباس، شرط القيام التام بنفسه و الملازمة، و عدم التعطيل و استنابة الغير إلا لعذر مقبول شرعا، فنأمر من يقف عليه من القضاة و النظار أن يعلمه و يعمل بمقتضاه، و لا يحيد عن كريم مذهبه السني و لا يتعداه، و السلام. \ حرر بالرباط في 26 ربيع الأول عام 1382 الموافق 28 غشت سنة 1962 \ و سجل بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية في 15 نونبر 1962 \ وزير الدولة المكلف بالشؤون الإسلامية: علال الفاسي. “