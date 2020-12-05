نجل الراحل مصطفى بلهاشمي الأب الروحي للمولودية مصاب بفيروس كورونا يسألكم الدعاء

عبدالقادر كترة

أصيب عبدالعزيز بلهاشمي نجل المقاوم مصطفى بلهاشمي والأب الروحي للمولودية الوجدية بفيروس كورونا المستجد « كوفيد 19 » حيث يرقد الآن بإحدى غرف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة وجدو الألفية .

عبدالعزيز بلهاشمي وجد في الطاقم الطبي والطاقم التمريضي وعلى رأسهم مدير المستشفى كلّ الاهتمام والدعم النفسي والصحي، دون معرفة هويته، وهو الاهتمام الذي يحظى به جميع المرضى والمصابين بهذه الجائحة التي لا تميز بين الأشخاص غنيهم وفقيرهم، صحيحهم وسقيمهم، صغيرهم وكبيرهم، شابهم وشيخهم، والتي حصدت من الأرواح العزيزة… حفظ الله الجميع وشافاهم ولا أرى أسرهم ما يحزنهم.

نجل الراحل مصطفى بلهاشمي قد يغادر المركز الاستشفائي يوم الإثنين المقبل، وهو يتعافى من هذا المرض اللعين، راضيا مرضيا عما لاقاه من الاهتمام والتطبيب والدعمي المعنوي والنفسي من مناضلي البدلة البيضاء.

كما يسأل الجميع الدعاء في هذه المحنة الصعبة التي تتطلب الدعم والمساندة والمساعدة ، شاكرا كل الإخوان الذين سألوا عنه وساندوه.