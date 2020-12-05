تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (36) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد
تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (36)
ذ: الفيلالي عبد الكريم
نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.
ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:
- فسخ: اللسان: فسخَ لباسه. أزاله. اللسان: «فسخت عني ثوبي إذا طرحته».
- فطم: فطمت الأم طفلها: توقفت عن إرضاعه. اللسان: «فطَمته أمه تفطِمه: فصلته عن رضاعها».
- فطن: الفاطن: النبيه.
- فقع: الفقاع: نوع من الفطريات. اللسان: «الفَقْع والفِقِع: الأبيض الرخو من الكمأة».
- فكك: فكَكْت فلانا من خصمه: خلّصْتُهُ. اللسان: «فككت الشيء: خلصته».
تفكّك الشيء إذا فقد تماسكه. اللسان: «فلان يتفكّك إذا لم يكن به تماسك من حمق».
- فلح: الفالح: الفائز. اللسان: «الفلاح: الفوز».
- فلق: فَلَقََه: شقه. اللسان: «الفلْق: الشقّ».
- قرض: قرضه: أنهى وجوده. انقرض: لم يعد له وجود.
- قرن: قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه.
- قرم: « القرْمان » الذي لم يأكل اللحم مدة فيشتهيه. اللسان: «القَرَم: شدة شهوة اللحم».
- قلع: قلع الشيء: نزعه. اللسان: «القلع: انتزاع الشيء من أصله».
- قنع: القناعة: الرضى. ويقال تقنّع فلان وسط المجلس إذا أخذ صدارته. ويتقنّع في مشيه إذا كان يرفع رأسه ويدفع بصدره إلى الأمام. اللسان: «قنَعت رأس الجبل وقنّعته إذا علوته. والمُقْنعُ: الرافع برأسه إلى السماء».
- كبس: كبس: نام نوما خفيفا. اللسان: «كبس الرجل يكبِس كبوسا وتكبّس: أدخل رأسه في ثوبه.. ويقال الكُباس: الذي يكبس رأسه في ثيابه وينام».
- كربع: كربعه أسقطه. اللسان: «كربعه: صرعه فأسقطه على استه».
- كرع: إذا شرب الماء من الجرّة مباشرة. اللسان: «كرع في الماء يكرَع كروعا وكرعا: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء».
- كفأ: كفأ الإناء: قَلَبَهُ وأفرغ ما فيه. اللسان: «كفأ الشيءَ والإناءَ يكفِه: قلبه.. وكفأت الإناء إذا كببته».
- كفت: يقال كفأ الكأس وكفته بمعنى قلبه. اللسان: «الكَفْتُ: صرفك الشيء عن وجهه. والكفت: تقلب الشيء ظهرا لبطن».
- كفخ: كفخه: ضربه. اللسان: «كفخه إذا ضربه».
- كفف: كففت السروال إذا طويت أطرافه السفلى وخطتها. اللسان: «كففت الثوب: أي خطت حاشيته».
- كمد: كمّد العضو الذي يؤلمه: عالجه بشيء من السخونة. اللسان: «تكميد العضو: تسخينه بخِرق ونحوها».
- كمم: الكُمُّ مدخل اليد من القميص. الكِمامة: ما يوضع على فم الحيوان لمنعه من العض. اللسان: «الكِمامة: شيء يسد به فم البعير والفرس لئلا يعَضَّ».
- كنن: الكَنّة: امرأة الابن أو الأخ.
الكانون: الموقد.
- كوم: كوّم الشيء جمعه في غير انتظام. اللسان: «كوَّم المتاع ألقى بعضه فوق بعض».
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