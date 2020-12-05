تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (36) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (36)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

فسخ: اللسان: فسخَ لباسه. أزاله. اللسان: «فسخت عني ثوبي إذا طرحته».

فطم: فطمت الأم طفلها: توقفت عن إرضاعه. اللسان: «فطَمته أمه تفطِمه: فصلته عن رضاعها».

فطن: الفاطن: النبيه.

فقع: الفقاع: نوع من الفطريات. اللسان: «الفَقْع والفِقِع: الأبيض الرخو من الكمأة».

فكك: فكَكْت فلانا من خصمه: خلّصْتُهُ. اللسان: «فككت الشيء: خلصته».

تفكّك الشيء إذا فقد تماسكه. اللسان: «فلان يتفكّك إذا لم يكن به تماسك من حمق».

فلح: الفالح: الفائز. اللسان: «الفلاح: الفوز».

فلق: فَلَقََه: شقه. اللسان: «الفلْق: الشقّ».

قرض: قرضه: أنهى وجوده. انقرض: لم يعد له وجود.

قرن: قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه.

قرم: « القرْمان » الذي لم يأكل اللحم مدة فيشتهيه. اللسان: «القَرَم: شدة شهوة اللحم».

قلع: قلع الشيء: نزعه. اللسان: «القلع: انتزاع الشيء من أصله».

قنع: القناعة: الرضى. ويقال تقنّع فلان وسط المجلس إذا أخذ صدارته. ويتقنّع في مشيه إذا كان يرفع رأسه ويدفع بصدره إلى الأمام. اللسان: «قنَعت رأس الجبل وقنّعته إذا علوته. والمُقْنعُ: الرافع برأسه إلى السماء».

كبس: كبس: نام نوما خفيفا. اللسان: «كبس الرجل يكبِس كبوسا وتكبّس: أدخل رأسه في ثوبه.. ويقال الكُباس: الذي يكبس رأسه في ثيابه وينام».

كربع: كربعه أسقطه. اللسان: «كربعه: صرعه فأسقطه على استه».

كرع: إذا شرب الماء من الجرّة مباشرة. اللسان: «كرع في الماء يكرَع كروعا وكرعا: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء».

كفأ: كفأ الإناء: قَلَبَهُ وأفرغ ما فيه. اللسان: «كفأ الشيءَ والإناءَ يكفِه: قلبه.. وكفأت الإناء إذا كببته».

كفت: يقال كفأ الكأس وكفته بمعنى قلبه. اللسان: «الكَفْتُ: صرفك الشيء عن وجهه. والكفت: تقلب الشيء ظهرا لبطن».

كفخ: كفخه: ضربه. اللسان: «كفخه إذا ضربه».

كفف: كففت السروال إذا طويت أطرافه السفلى وخطتها. اللسان: «كففت الثوب: أي خطت حاشيته».

كمد: كمّد العضو الذي يؤلمه: عالجه بشيء من السخونة. اللسان: «تكميد العضو: تسخينه بخِرق ونحوها».

كمم: الكُمُّ مدخل اليد من القميص. الكِمامة: ما يوضع على فم الحيوان لمنعه من العض. اللسان: «الكِمامة: شيء يسد به فم البعير والفرس لئلا يعَضَّ».

كنن: الكَنّة: امرأة الابن أو الأخ.

الكانون: الموقد.