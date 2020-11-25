ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: محمد بن سودة (1908-1980) – الحلقة 75

بدر المقري



ولد الفقيه العلامة محمد المدعو التاودي بن سودة بمدينة فاس، في غشت 1908. و بعد التحاقه بإحدى المدارس الحرة سنة 1922 ثم إتمامه حفظ القرآن الكريم، التحق بجامع القرويين سنة 1925 و تخرج بجلة من علماء الطبقة الأولى، من أمثال: أبي شعيب الدكالي و محمد بن العربي العلوي و أحمد بن المامون البلغيثي و محمد الراضي السناني.

و مما لفت نظري أن العلامة سيدي محمد بن سودة اشترك مع مفخرة وجدة العلامة سيدي العربي وادفل، الذي توفي سنة 1969، في التخرج باثنين من كبار علماء القرويين، و هم سيدي محمد العلمي في الفلك و الرياضيات و التوقيت و سيدي الحسن مزور في الحديث النبوي الشريف رواية و دراية.

و قد تخرج العلامة سيدي محمد بن سودة سنة 1938، و التحق بسلك القضاء في شتنبر 1941. و قد اختصرت علاقته بمدينة وجدة، في أربع محطات رئيسة:

1- عين قاضيا بوجدة ، يوم الإثنين 11 يونيو 1956.

2- عين رئيسا على قسم الاستئناف الشرعي بوجدة، ابتداء من يوم الأحد 5 ماي 1957 إلى شتنبر 1961.

3- مما صنفه بوجدة كتاب: (حالة المرأة قبل الإسلام و بعده)، و هو في الأصل محاضرة ألقاها في بهو البلدية بوجدة، يوم الأربعاء 6 ماي 1959.

4- كانت للفقيه العلامة سيدي العربي وادفل مناظرات فقهية مشهودة مع العلامة سيدي محمد بن سودة، و لكنني لست على بينة من تفاصيلها .

و قد توفي الفقيه العلامة سيدي محمد بن سودة يرحمه الله بالرباط، يوم الجمعة 28 نونبر 1980.