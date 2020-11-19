ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (ألفونس فور) (1865-1958)-الحلقة 74

بدر المقري

الثابت في مقاربة السياقات التاريخية الكولونيالية مقاربة موضوعية، أن الحصيلة المعرفية المقترنة بها إنما هي غنيمة من غنائم الصدمة الكولونيالية التي تعتبر رصيدا يجب استثماره كلية في المرحلة ما بعد الكولونيالية.

و هو ما نقوم بتحيينه و تفعيله و تنزيله في هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية)، من خلال التعريف بعالم النباتات الفرنسي (ألفونس فور)(Alphonse Faure)(1865-1958).

والقصد إلى أن العبرة باستثمار حصيلة ما أنجزه (ألفونس فور) في دراسة عينة من النباتات في وجدة و بني يزناسن، ما بين 1924 و 1927، برعاية المراقب المدني الفرنسي بوجدة

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و قد نشر (ألفونس فور) خلاصة ذلك في (مجلة جمعية التاريخ الطبيعي في شمال إفريقيا)، الصادرة في الجزائر العاصمة سنة 1941 (صفحة 180-205).

و لا تزال حصيلة ما جمعه (ألفونس فور) في دراساته النباتية الميدانية معروضة في متحف التاريخ الطبيعي بمدينتي (إيكس- أون-بروفنس) و (مونبوليي)، جنوب فرنسا.

و من نماذج النباتات التي اهتم (ألفونس فور) بدراستها في وجدة و بني يزناسن: (الأزير).

و قد توفي (ألفونس فور) بمدينة وهران، يوم الثلاثاء 28 يناير 1958.