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ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: من أعلام أسرة رورو – الحلقة 73

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بدر المقري

مما بقي راسخا في ذهني من شهادات جدتي لأبي، الحاجة كنزة القادري يرحمها الله (1924-1994)، لما كنت في طور تسجيل رواياتها الشفهية حول ذاكرة مدينة وجدة الجماعية منذ 30 سنة، ثناؤها على (أولاد رورو).
و قد جمعت من أخبار أعلام هذه الأسرة، ما يأتي:
1- الفقيه العلامة سيدي جلول بن رورو، الذي وصفته بعض المصادر المغربية بإمام الأئمة في التحقيق. و هو الذي هاجر بأولاده من مدينة مستغانم في الغرب الجزائري إلى مدينة وجدة حوالي سنة 1830، على عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام. و كان مشاركا في التدريس بوجدة في حلقتي النحو و الفقه، و توفي حوالي 1870، على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن.
2- الفقيه العلامة المدرس سيدي محمد بن عيسى بن رورو، الذي كافأه السلطان الحسن الأول المكافأة الآتية في أبريل 1881: قفطان مليفة-سلهام مليفة-كساء بالحاشية-كسوة من الكتان-شاشية-بلغة-منديل-نصف شقة حياتي-هبة نقدية.
3- الفقيه العلامة الحاج محمد بن الحسين الغريسي، و هو الأخ غير الشقيق لسيدي محمد بن عيسى بن رورو. وقد اشتهر بتدريس الفقه و علوم العربية بوجدة و إن كان ضريرا، كما أنه كان إماما في جامع الأشهب في حي (أولاد الگاضي) بالمدينة القديمة. و كان لا يزال بقيد الحياة في أبريل 1928. و من أشهر أقرانه في تدريس العلوم الشرعية بوجدة: الحاج أحمد بن الحبيب سيناصر، وسيدي محمد المازوني، وسيدي عبد القادر بن الگندوز، وسيدي محمد بن الحاج اعمامو الصغير.

 
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