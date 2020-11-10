توضيح من المديرية الجهوية للصحة حول حالات الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 بجهة الشرق

بلاغ صحفي

9 نونبر 2020

توضيح من المديرية الجهوية للصحة حول حالات الوفيات

في صفوف مرضى كوفيد-19 بجهة الشرق

على إثر ما يتم تداوله والترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية بجهة الشرق، لاسيما ارتفاع حالات الوفاة في صفوف المصابين بكوفيد-19، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق، في إطار سياستها التواصلية وتنويرا للرأي العام، تقدم التوضيحات التالية:

أن ارتفاع عدد حالات الوفاة لدى مرضى كوفيد-19 راجع بالأساس الى ارتفاع معدل الإصابة لدى كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة تزيد من حدة وخطورة الإصابة لديهم، وهو ما تؤكده حصيلة الوفيات في صفوف هذه الفئة من المصابين.

بعض حالات الوفاة المسجلة راجعة بالأساس الى تأخر المصابين في القدوم الى المؤسسات الاستشفائية ما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية ووصولهم الى المستشفيات في حالات صحية جد حرجة تتطلب عناية طبية مركزة في اقسام الإنعاش، وتجدر الإشارة الى أن نسبة الشفاء لدى مرضى كوفيد-19 الذين تطلبت حالتهم الصحية عناية مركزة في أقسام الإنعاش فاقت 85 % .

ان التكفل بكل الحالات يتم وفق البروتكول الطبي المعتمد من طرف وزارة الصحة كما ان الفرق الطبية، التمريضية والتقنية تعمل جاهدة على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين خاصة من تتطلب حالتهم الصحية رعاية مركزة.

هذا وتدعو المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق كافة المواطنين الى اتباع الإجراءات المعتمدة من طرف المديرية الجهوية للصحة عن طريق ربط الاتصال بالمراكز المرجعية لتشخيص الإصابة بكوفيد-19 ضمانا لتشخيص جيد لحالتهم الصحية، كما تخبرهم أن باب التواصل معها مفتوح للجميع بغية التصدي لكافة الشائعات ولكل ما من شأنه التشكيك في خطورة الوباء أو التبخيس من المجهودات المبذولة من طرف كل الأطر الصحية في محاربة هذا الوباء.