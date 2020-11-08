البرلماني عبد الله الهامل « لجريدة وجدة ستي »: تفشي الوباء كارثة والإعلام المحلي قام بدوره في التحسيس بالخطر

الأستاذ منير الحردول

أكد النائب البرلماني عن مدينة وجدة أنكاد ، السيد عبد الله الهامل للصحفي منير الحردول بجريدة « وجدة ستي » عن خطورة تفشي الوباء بالجهة الشرقية بصفة عامة، وبمدينة وجدة بصفة خاصة، كما أثنى على دور الإعلام المحلي لما له من دور فعال في التحسيس بخطورة الفيروس على ساكنة المنطقة، وسجل النائب عبد الله الهامل( حزب العدالة والتنمية ) أسفه عل التمادي في مظاهر الاستهتار بخطورة الوباء، وانتشاره السريع وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية الصارمة، والتي أقرتها الحكومة والسلطات الصحية المختصة، كما عبر عن أسفه العميق ببعض التراهات التي لا زالت لا تؤمن بحقيقة وجود الفيروس، مما ساهم في التراخي وبالتالي تزايد حالات الإصابات بين ساكنة الجهة، كما سجل الهامل تراخي بعض المؤسسات في التصدي لهذا الاستهتار الذي أصبح عاديا، مما افرز بؤرا وبائية انتشرت في الأسواق بحسب قوله، وسجل في هذا الصدد تناسل المرضى والمخالطين مما أضحى من الصعوبة بمكان، ضبطهم وضبط تحركاتهم في ظل بروتوكول صحي أثبت عجزه على مسايرة تطور هذا الوباء، هذا وسجل النائب البرلماني غياب بعض الأدوية مما يدفع بالمرضى للخروج والبحث عنها في الصيدليات وهو ما ينطوي عليه خطر داهم، خطر مصاحب لتحركاتهم. في نفس الوقت أكد السيد الهامل للكاتب والصحفي الأستاذ منير بجريدة « وجدة ستي »عن استهجانه وتأسفه للحالة الوبائية الخطيرة التي وصلت إليها الجهة، مما زاد ويزيد في الضغط الكبير على الأطر الصحية والتمريضية ومن هم في الواجهة، وفي الأخير وجه البرلماني عن الجهة الشرقية لكل الأحزاب والهيئات المدنية الجمعوية، والإعلام، والسلطات العمومية والمحلية، نداء مضمونه حتمية النهوض بصفة جماعية، وذلك بغية التحسيس بخطر تفشي هذا الفيروس، و الذي قد يدفع الجميع للكارثة في حال استمر الوضع كما هو عليه حاليا