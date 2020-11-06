بلاغ يهم المترشحات والمترشحين للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم موسم 2020-2021

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

ولاية جهة الشرق

عمالة وجدة انكاد

بلاغ

تنهي ولاية جهة الشرق، عمالة وجدة أنجاد إلى علم المترشحات والمترشحين للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم موسم 2020-2021 على صعيد عمالة وجدة أنجاد إلى أن اللجنة العاملية المكلفة بالبت في طلبات الاستفادة من المنحة قد أنهت أشغال اجتماعها الأول بتاريخ 04 نونبر 2020.

وأخذا بالاعتبار الظرفية الصحية الحالية المتسمة بفيروس كورونا- كوفيد 19، وتجنبا لما من شأنه أن يساهم في انتشار الفيروس خاصة التجمعات البشرية، فقد تقرر خلال هذه السنة أن يكون إعلان نتائج المقبولين للاستفادة من المنحة على الشكل التالي:

– التعليق الجزئي للوائح المستفيدات والمستفيدين من المنحة بمقر الملحقات الإدارية والقيادات التابع لها محل سكنى المستفيد(ة) من المنحة.

– نشر اللوائح الكاملة للمستفيدات والمستفيدين من المنحة بموقع التواصل الاجتماعي Facebook التالي التابع للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة وجدة أنجاد: DP Oujda Angad.

هذا ويحق للمترشحات والمترشحين غير المستفيدين من المنحة الطعن في نتائج اللجنة المكلفة بالبت في طلبات الاستفادة من المنحة داخل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج وذلك بمقار الملحقات الإدارية والقيادات التابع لها محل سكنى غير المستفيد(ة) من المنحة، في أفق عرضها على أنظار اللجنة المذكورة خلال أشغال اجتماعها الثاني الذي سيعقد مباشرة بعد انتهاء أجل الطعون.