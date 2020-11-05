عواصف رملية تُحوّل نهار وجدة إلى ليل وتثير الحساسية لدى المرضى

عبدالقادر كتــرة

فوجئ سكان مدينة وجدة، زوال يوم الخميس 05 نونبر 2020، بتحول يومها إلى يوم « أصفر » يميل إلى الحمرة بسبب سُحب محملة بالأتربة غطت سماءها وحجبت أشعة الشمس وأثقلت الهواء، وحولت النهار إلى ليل، قبل أن تشهد عواصف رملية وهبوب رياح قوية محمّلة بالرمال، أثارت الحساسية لدى العديد من المرضى خاصة أولائك الذين يعانون من مرض الربو وحساسية الأنف والحلق.

وجدة شهدت المدينة الألفية، في أحد أيام أكتوبر 2012، نفس التغيرات المناخية، حيث سجلت عاصفة رملية مصحوبة بالرياح القوية المحملة بالأتربة، أفزعت الساكنة وأعاقت تحركاتها وشلّت في بعض الأماكن أنشطتها وفضل البعض الارتكان إلى المقاهي والبيوت.

من حين للآخر تعيش المدينة ظواهر طبيعية توصف بالغريبة والاستثنائية، مفزعة تنشر الرعب والقلق وسط الساكنة رغم أنها لا تدوم طويلا، مثل ما عاشته المدينة الألفية في حدود الساعة الرابعة مساء الأربعاء 27 يناير 2016، حيث فاجأت عاصفة من البرد الساكنة مصحوبة بأمطار قوية لمدة أكثر من عشرين دقيقة، أرغمت المارة والمتبضعين على الاحتماء في أي مكان يرددون اللطيف.

حبات البرد كانت تفوق حجم الحمص وتتساقط بسرعة وقوية متتالية تؤذي الوجه وتؤلم الرأس العارية، فيما حاول سائقو السيارات البحث عن أمكنة لحماية زجاج سياراتهم مخافة انكسارها، كما عرقلت العاصفة حركة السير والمرور بسبب الانزلاقات، رغم أنه لم يسجل أي حادث سير يذكر أو إصابات وسط المواطنين.

الحالة الجوية التي شهدتها المدينة ليست بالغريبة ولا استثنائية بالنسبة لأهل وجدة المتقدمين في السنّ والذي يعرفون أن مناخ الجهة الشرقية مصنف في خانة المناطق الشبه الصحراوية، لكن الاستثناء هو أن الحالة لم تشهدها المدينة الألفية منذ أكثر من 20 سنة.

ومن جهة أخرى، تعرف مناطق الجهة الشرقية من حين لآخر عواصف رعدية تتسبب في فياضات قوية تخلف ضحايا وخسائر مادية جسيمة .

يشار إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت ، بالنسبة ليوم الخميس، هبوب زوابع رملية بالمنطقة الشرقية والأطلس وكذا الجنوب الشرقي، بينما ستهب رياح قوية محلية بالسواحل الأطلسية شمال أكادير، ورياح رملية كثيفة جنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و21 درجة بالجنوب، وما بين 13 و16 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 27 و31 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و17 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبالسواحل الاطلسية جنوب طرفاية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الاطلسية ثم سيصبح محليا قليل الهيجان زوال اليوم بشمال الدار البيضاء