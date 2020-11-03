السيد محمد بــوســفول مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية

صــادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 ربيع الأول، الموافق ل 22 أكــتوبر 2020 ، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور ، على تعيين السيد محمد بوسفول مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية. و هو أيضا المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق.

تخرج السيد محمد بوسفول من مدرسة الحسنية للأشغال العمومية سنة 1990 ليلتحق بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتافيلالت في سبتمبر 1990 ليتقلد عدة مناصب بصلحة الري، حيث بدأ مشواره المهني كمهندس بهذه المصلحة ثم كرئيس مكتب لمدة ثلاث سنوات ثم رئيسا لهذه لمصلحة الري في مارس 1999.

في فبراير 2013 تم تعيين السيد محمد بوسفول مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لورزازات ثم مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتافيلالت في دجنبر 2015 و مديرا جهويا للفلاحة لجهة درعة تافيلالت.

يعتبر السيد محمد بوسفول من خيرة الكفاءات التي جادت بها وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، حيث ساعد تقلده لمناصب المسؤولية في كسبه تجربة غنية و حنكة مكنتاه من إنزال و إنجاح عدة برامج تنموية جهوية و وطنية من أهمها برنامج غرس 3 مليون نخلة .