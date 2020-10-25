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اهم الأهداف التي اعلن عنها المدرب عبد السلام وادو المدرب الجديد لفريق المولودية الوجدية لكرة القدم

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خمسة اهداف رئيسية مسطرة

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السعي وراء الاحتراف والكفاءة المهنية قبل السعي الى التتويج : يجب ان يتم توجيه التركيز الآن نحو المدى البعيد بالسعي وراء جعل النادي احترافي على كل الأصعدة وليس البحث المبكر عن منصات التتويج، لهذا مدة العقد هي أربع سنوات.
تحسين جودة التكوين : السعي إلى تكوين لاعبين شباب من أبناء المدينة قادرين على حمل قميص الفريق ولما لا اللعب للمنتخب الوطني الأول.
تأكيد ما تم بناءه مع المدربين السابقين : تثمين العمل السابق للمدربين بنشيخة و كركاش و بناء القادم على ما تم انجازه في السنوات السابقة.
حث مسؤولي النادي على تحسين المداخيل المادية عن طريق تنويعها وعدم الإكتفاء بعائدات المباريات.
من اهم التحديات المطروحة هو العمل بجدية على بناء علامة (MARQUE) « المولودية الوجدية » وجعلها في المستوى وهذا بما يصب في مصلحة النادي..

رحيل نيلسون مونغاغا

جاء على لسان المدرب الجديد :  » قمــت بالتحدث مع اللاعب الذي أقدره و أحترمه كثيراً لمدة ساعتين، حيث شرحت له موقفي واختياري بكل شفافية، و الذي تفهمه بشكل جيد. كما تعلمون فليست لجميع المدربين نفس الأساليب والمشاريع، أفكر حالياً في اعطاء الفريق مزيد من العمق في وسط الميدان، وذلك بالبحث عن لاعب وسط « *BOX TO BOX » أخيراً أكن كل الإحترام للاعب وأشكره على ما قدمه للفريــق « .

*(وسط ميدان بوكس-تو-بوكس : أي قادر على إفادة الفريق عن طريق الموازنة بين قدراته في الجانبين الدفاعي و الهجومي في نفس الوقت)

هذا وتقدم المدرب الجديد بالشكر لجمهور الفريق وساكنة المدينة على الترحيب الذي تلقاه خلال وصوله للنادي، وأعرب أنه يحس أن  » النـادي يشكل عائلة « .

اما بخصوص مساعد المدرب فقد قال وادوو ان :  » مساعده سيكون اللاعب المغربي السابق كريم بنشريفة، الذي يمتاز بخبرة طويلة جداً على حسب تعبيره « .

كما اوضح المدرب انه :  » سيتحلى بكل الصراحة والشفافية حيث لا أريد ان اقدم وعود كاذبة للجماهير حول التتويجات أو المراكز التي سنلعب من اجلها هذا الموسم، إلا أنني أؤكد على قيامي بمهمتي على أكمل وجه وبدون تقصير « .
ومن جانب آخر عبرت جمعية فضاء المولودية في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :
كل ما يجب ان يكون تكلم عنه المدرب الجديد للمولودية… و السيد محمد هوار بإسم المكتب المديري التزم بتقديم كل الدعم لانجاح هذا المشروع الرياضي الضخم الذي سيرفع المولودية الى صنف الفرق المحترفة خلال الاربع السنوات القادمة …كل هذا ترك انطباع ايجابي لدى محبي و عشاق السندباد……نتمنى ان تتظافر جهود الجميع لأن اليد الواحد لا تصفق و الواقع الحالي للفريق يفرض ذلك…. كما انه لابد من الحفاظ على هوية المولودية في اطار ربط الماضي بالحاضر من اجل مستقبل زاهر……بالتوفيق ان شاء الله………  »

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طاقم فريق مولودية وجدة لموسم 2020/2021
من اليسار الى اليمين :
هشام كديرة. كريم بن شريفة .عبد السلام وادو
Yoven lkiart.Frederic roux.
* المدرب : عبد السلام وادو (عقد لمدة اربع سنوات)
لاعب دولي سابق لعب في فرنسا انجلترا اليونان وقطر
* المساعد : كريم بنشريفة
حاصل على دبلوم التدريب في اسيا ودرب فيها ودرب ايضا في المغرب ولاعب سابق في البطولة المغربية
* مدرب الحراس : Frederic roux
حارس سابق لفريق ليون فاز معه ببطولة فرنسا.
* المعد البدني : yoven Ikiart
* المدير الاداري : هشام كديرة
حاصل على دبلوم في التسيير الرياضي هو من فتح مدرسة ارسنال ومدرسة البارصا بالمغرب وله علاقات كبيرة في اوروبا .
* الناطق الرسمي : محمد سالم المحمدوي .لاعب سابق لفريق الوداد الرياضي ومحلل سابق بقناة الرياضية.
 
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