الأمن والمجهودات الكبيرة لوقف تهور مراهقة الدراجات النارية بوجدة

منير الحردول

تقوم العناصر الأمنية في الدائرة العاشرة التابعة لحي القدس بوجدة بمجهودات كبيرة، لوقف إن صح القول طغيان الازعاج الذي تسببه مختلف أنواع الدراجات النارية، التي تأبى الامتثال للقوانين، وتزعج الساكنة بشكل مستمر، خصوصا في الفترة المسائية.

وقد أفاد أحد ضباط الأمن « لوجدة ستي » رفقة بعض عناصر الشرطة بمختلف رتبهم، أنهم يعملون ليل نهار سهرا على راحة الساكنة التي أصبحت تنزعج بشكل كبير من تصرفات بعض المراهقين المؤسفة جدا، إذ يقومون بألعاب بهلوانية في الشوارع الرئيسية من حي القدس دون اي احترام للمارة ، وأكد لنا الضابط المسؤول أن عناصر فرقته الخاصة تمكنت من حجز أزيد من 200 دراجة من مختلف الأحجام، في المقابل عبر عن أسفه الشديد لعدم احترام ساكنة من قبل تهور هؤلاء، ساكنة تسعى فقط للراحة في وضع غير مريح فرضته الجائحة التي لا زالت مستمرة.