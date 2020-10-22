ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي محمد المنوني (1915-1999) – الحلقة 70

بدر المقري

لا نضيق واسعا و نكتفي في التعريف في سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية) بمن كانت علائقهم بمدينة وجدة مباشرة، بل ننفتح على أولئك الذين شغفتهم وجدة حبا، و عبروا عن ذلك بطرائق معرفية متنوعة. و لعل الرعيل منهم، العلامة سيدي محمد المنوني يرحمه الله.

و قد ولد سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني بمدينة مكناس سنة 1915. و لما كنت غير معني بالتعريف به في هذا المقام، فإن من أخلاقيات المعرفة التنبيه على مقامه الشخصي و المعرفي، من خلال ثلاث ملاحظات:

1- لعل العلامة سيدي محمد المنوني من الذين حباهم الله تعالى بوصف فريد ورد في حديث رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

2- قضى المنوني أكثر من 60 عاما من حياته في البحث و التنقيب في المخطوطات، فوطد بذلك أركان التعريف بثقافة المغرب و حضارته.

3- يعد سيدي محمد المنوني رجلا أمة، و مفردا بصيغة الجمع.

و أما عن حبه مدينة وجدة و أهلها، فإنني أجتبي من مظاهره ما يأتي: تعرفت بالعلامة سيدي محمد المنوني في دجنبر 1989، لما أحسن وفادتي عليه في داره بالرباط. ولما أخبره الأستاذ محمد علال سيناصر في أواخر 1990 أنني عقدت النية على إعادة كتابة تاريخ مدينة وجدة بتصورات وصفية و منهجية جديدة، بادر يرحمه الله إلى استنساخ معطيات خاصة بعلماء مدينة وجدة في أواخر القرن 19، استخرجها من مخطوط (نزهة الأبصار) لأحد علماء مدينة وجدة، من المهاجرين إليها من مدينة (معسكر) في الغرب الجزائري. ويتعلق الأمر بسيدي محمد العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي الحسني، الذي توفي بفاس سنة 1895. وقد كان المخطوط محفوظا في الخزانة العامة بالرباط (المكتبة الوطنية حاليا)، تحت رقم: 479 ك. وأول ما خطته يد سيدي محمد المنوني، هو التعريف بالعلامة الأديب قاضي مدينة وجدة: سيدي المختار بروكش. و لم يهنأ للمنوني بال حتى أهداني ما استخرجه من فوائد من كتاب المشرفي. فكانت هديته مما اعتمدته في إنجاز كتابي: (خطط المغرب الشرقي)، الصادر سنة 2006 في 495 صفحة.

و قد توفي العلامة سيدي محمد المنوني يرحمه الله بالرباط ليلة الأحد 29 غشت 1999، و دفن في روضة آل المنوني بمكناس

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