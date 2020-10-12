ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: أعلام أسرة بروكش – الحلقة 66

بدر المقري

إذا سألت العامة عن أسرة (بروكش)، فإن أقصى ما يفيدونك به هو أنهم يعرفون (درب بروكش)، في الطريق الواصلة ما بين (الجوطية) و (درب مباص) و (التبن)، في اتجاه طريق (العونية) و (سيدي إدريس).

ولعل مما تسعى إليه هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية)، إعادة الاعتبار لأسرة وجدية كريمة اقترن اسمها بالعلم و خطة القضاء، و أفل نجمها في زمن الرداءة والتفاهات.

و مما تجدر الإشارة إليه أن أسرة (بروكش) من بيت الورغيين الجوطيين، و من ذرية المولى إدريس الأزهر التي هاجرت من (غريس) في جهة (معسكر) بالغرب الجزائري إلى مدينة وجدة، في بداية القرن 19.

وقد اخترت من أعلامهم بمدينة وجدة، ما يأتي:

1- الفقيه العلامة القاضي، سيدي المختار بروكش، الذي توفي بوجدة سنة 1834.

2- الفقيه العلامة القاضي، سيدي بومدين بن الهاشمي بروكش، الذي توفي بوجدة سنة 1859.

3- الفقيه العلامة القاضي، سيدي الهاشمي بن بومدين بروكش، الذي أضيفت إليه خطة نظارة الأحباس سنة 1883، و توفي بوجدة سنة 1929.

4- الفقيه العلامة العدل، سيدي عبد القادر بن الهاشمي بروكش، الذي كان بقيد الحياة بوجدة في فبراير 1929.

وقد اشتهر من ذرية هؤلاء الأعلام، قاضي وجدة الأستاذ سيدي محمد بروكش، يرحم الله الجميع.