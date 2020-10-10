ولاية جهة الشرق : بــلاغ صــحـــفــي حول الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للتنمية البشرية

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

ولاية جهة الشرق

عمالة وجدة أنجاد

بـــــلاغ صــحـــفــي

انعقد بمقر ولاية جهة الشرق صبيحة يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للتنمية البشرية، تحت رئاسة السيد الوالي، حضره أعضاء اللجنة المكونة من السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق، المنتخبين، ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وفعاليات المجتمع المدني.

في كلمة له بالمناسبة، ذكر السيد الوالي أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على مدى تقدم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا عرض مشاريع أخرى للمصادقة، موضحا أن ما حققته المبادرة الوطنية من نتائج إيجابية على صعيد جهة الشرق منذ انطلاقتها بفضل تظافر جهود الجميع، يتطلب العمل سويا للحفاظ على هذه المكتسبات والتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الكفيلة بالنهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة.

كما أضاف السيد الوالي، أن الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي التفكير على مستوى مختلف أجهزة الحكامة بمنهجية استشرافية ووضع مخطط عمل استباقي لتسخير الإمكانات والاعتمادات المالية نحو المشاريع والأنشطة ذات الأولوية وفق مساطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبعد ذلك، بين السيد الوالي، أن جهة الشرق، عرفت برسم سنتي2019-2020، برمجة ما مجموعه 548 مشروعا بكلفة مالية إجمالية ناهزت 581 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يفوق 493 مليون درهم، أنجز منها 224 مشروعا، و211 قيد الإنجاز، و113 في طور الانطلاقة، موزعة على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقد توجت أشغال هذا اللقاء بالمصادقة بالإجماع على 124 مشروعا مقترحا من طرف اللجان الإقليمية للتنمية البشرية بالجهة، بكلفة إجمالية ناهزت 189 مليون درهم، والتي جاءت موزعة على البرامج التالية:

برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية: 19 مشروعا بكلفة تقديرية ناهزت 71 مليون و500 ألف درهم، همت بالأساس احداث قطب رياضي بمدينة وجدة، اقتناء حافلات للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف، وبناء الطرق وفتح المسالك بالوسط القروي.

برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: 40 مشروعا بكلفة تقديرية فاقت 39 مليون و200 ألف درهم، تتعلق بإنجاز مركز إقليمي لتصفية الدم بإقليم الناظور ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشاريع أخرى تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية هشاشة.

برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب: 16 مشروع بكلفة اجمالية بلغت 33 مليون و200 ألف درهم، تخص دعم التشغيل وتقوية قدرات الشباب، وتمويل المشاريع المدرة للدخل، واحداث وتسيير منصات الشباب.

برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة: 49 مشروع بكلفة تقديرية فاقت 45 مليون درهم، تهم إحداث 198 وحدة للتعليم الأولي بمختلف الدواوير التابعة لعمالة وأقاليم جهة الشرق، واقتناء كتب وأدوات مدرسية لفائدة التلاميذ المحتاجين في إطار المبادرة الملكية » مليون محفظة »، ودعم الجمعيات المسيرة لدور الطالبة والطالب ، واقتناء تجهيزات طبية خاصة بصحة الأم والطفل، والدعم المدرسي وكذا اقتناء حافلات للنقل المدرسي.