ندوات رقمية حول دور الفاعلين المحليين في تدبير أزمة جائحة كورونا

وجدة في 11 شتنبر 2020

بلاغ صحفي

سلسة ندوات رقمية حول موضوع

« أدوار الفاعلين المحليين والجهويين في تدبير أزمة جائحة كورونا على مستوى جهة الشرق »

في إطار مشروع « دعم ومواكبة مسلسل المشاركة الديمقراطية بجهة الشرق »، الذي تطلقه جمعية » التعاون للثقافة والتنمية » ACODEC و منظمة « حركة من اجل السلام » MPDL، وبدعم من الاتحاد الأوربي UE، وبشراكة مع جامعة محمد الأول وجدة و جمعية تنمية، سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات الرقمية بين يوليوز وشتنبر 2020حول مواضيع ذات الصلة بآليات المشاركة الديمقراطية في ظل الظرفية التي تعيشها بلادنا والعالم جراء تفشي وباء كوفيد 19.

وهي اللقاءات التي تهدف الى تسليط الضوء على الأدوار المهمة التي يضطلع بها الفاعلون المحليون والجهويون على مستوى جهة الشرق في مسلسل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث ستعرف هذه اللقاءات مشاركة مجموعة من المسؤولين العموميين والمنتخبين على الصعيد الترابي للجهة، الى جانب ممثلين عن السلطات المحلية وأساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني، وكذا أعضاء من الهيئات المنشأة في إطار اليات الديمقراطية التشاركية.

وفي هذا السياق، وبعد النجاح المهم الذي عرفه اللقاء الأول المنظم عن بعد خلال يوليوز الماضي حول موضوع « دور المجالس المنتخبة في تدبير ازمة جائحة كورونا »، سيتم تنظيم ثلاثة لقاءات أخرى خلال شهر شتنبر على النحو التالي:

الندوة الثانية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء على تطبيق زووم حول موضوع: أي دور لمنظمات المجتمع المدني وفعالياته في تدبير ازمة جائحة كورونا؟

الندوة الثالثة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء على تطبيق زووم حول موضوع: اثار فيروس جائحة كورونا على النساء والفئات الهشة واي دور لهيئات المساواة وتكافئ الفرص في ظل الجائحة

الندوة الرابعة يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء على تطبيق زووم، حول موضوع: الشباب في مواجهة ازمة جائحة كورونا: الواقع والتحديات

وبناءا عليه نتشرف بدعوتكم لتغطية أشغال هذه اللقاءات على مختلف منصات منبركم الإعلامي

للتسجيل، المرجو الضغط على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkd-6tqzstH9R2Id-_xARB6WU-eCgpmvMi

وللمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال ب: كريمة غانم، خبيرة في مجال السياسات العمومية والتواصل الرقمي والمشرفة على تنظيم اللقاءات

+212 660 44 14 77

المرفقات: أرضية اللقاءات ونسخة من البرامج.

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مشروع دعم ومواكبة مسلسل المشاركة الديمقراطية بجهة الشرق

ندوات رقمية حول

دور الفاعلين المحليين في تدبير أزمة جائحة كورونا

الأربعاء 16، 23، 30 شتنبر عبر تطبيق زووم

الساعة السادسة مساء

أرضية اللقاءات

تقديم

في إطار مشروع دعم ومواكبة مسلسل المشاركة الديمقراطية بجهة الشرق، الذي تطلقه جمعية » التعاون للثقافة والتنمية ACODEC بشراكة مع منظمة « حركة من اجل السلام » MPDL، بدعم من الاتحاد الأوربي، سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات الرقمية حول مواضيع ذات الصلة بآليات المشاركة الديمقراطية وأدوار الفاعلين المحليين في تدبير جائحة كورونا.

وهي اللقاءات التي ستعقد كل يوم أربعاء خلال شهر شتنبر ابتداءا من السادس عشر الجاري، وستعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين الحكوميين ومنتخبين على الصعيد الترابي للجهة، الى جانب ممثلين عن السلطات المحلية وأساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني، وكذا أعضاء من الهيئات الاستشارية المحدثة في إطار آليات الديمقراطية التشاركية خصوصا هيئات المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي على مستوى العشر جماعات المستهدفة من البرنامج، وكذا الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب على مستوى جهة الشرق.

في هذا السياق، تم عقد اللقاء الأول يوم 28 يوليوز 2020 حول موضوع « دور المجالس الترابية في تدبير أزمة جاحة كورونا، ومرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي »، والذي عرف مشاركة فاعلة لكل من مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة وجماعة جرادة وولاية الجهة الشرقية وفعاليات مدنية وأكاديمية وهيئات استشارية.

سياق الندوات

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في جل مناطق العالم، كان المغرب سباقا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الصارمة للتصدي لهذه الجائحة انطلاقا من توجيهات المؤسسة الملكية وانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات بهدف حماية المواطنات والمواطنين، والحفاظ على حياتهم، بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية والتداعيات المرتبطة بها. ورغم هاته الجهود مازال المغرب لم يستطع التصدي الكامل لهاته الأزمة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تتفاقم مع تعقيد الحالة الوبائية في معظم جهات المملكة.

في هذا السياق برز دور الفاعلين المدنيين الى جانب الهيئات المنتخبة باعتبارهم شركاء حقيقيين في التنمية الجهوية والمحلية، خصوصا أن فترة ما بعد الحجر الصحي تتطلب تظافر الجهود لتوعية المواطنين باحترام التدابير الوقائية بعد الارتفاع المهول في عدد الحالات والوفيات. المرحلة الحالية تتطلب أيضا مساهمة جميع الفعاليات من شباب ومجتمع مدني وهيئات استشارية في التفكير الجماعي حول سبل إعادة الإنعاش الاقتصادي والمساهمة باقتراحات عملية تستجيب للأولويات الجديدة التي أفرزتها الأزمة في إطار تحيين البرامج الجهوية للتنمية وبرامج عمل الجماعات. وبما أن المغرب مقبل على اعداد نموذج تنموي جديد يتطلب تعديلات على المستوى القانوني والمؤسساتي والاستراتيجي، يأتي دور المجتمع المحلي كقوة اقتراحية في اعداد الأولويات الجهوية لهذا النموذج إضافة الى باقي السياسات الوطنية في مجال تمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني وانعكاساته على الخصوصيات المحلية.

في هذا الإطار يأتي تنظيم ثلاثة لقاءات حول أدوار المجتمع المدني، الشباب، وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي لتسليط الضوء على دورهم المحوري بجهة الشرق في مواجهة وتدبير أزمة كورونا، وعلى واقع وأفاق ممارستهم لأدوارهم الدستورية في إطار الديموقراطية التشاركية مع تحديد الأولويات الجهوية والمحلية وسبل تفعيل مشاركتهم الفعلية كشريك في عجلة التنمية وتدبير الأزمات وصناعة السياسات الجديدة ما بعد أزمة كوفيد19.

الأسئلة المحورية

الندوة الأولى: أي دور لمنظمات المجتمع المدني وفعالياته في تدبير ازمة جائحة كورونا؟ (الأربعاء 16 شتنبر 2020) على الساعة السادسة مساء

تذكير بالإطار القانوني-الدستوري ذي الصلة بأدوار المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي وفي المشاركة الديمقراطية

ماهي المجالات التي عرفت انخراطا واسعا على مستوى الجهة لتدخل هيئات وفعاليات المجتمع المدني

كيف وظفت منظمات المجتمع المدني وسائل التواصل والتكنولوجيا الرقمية الحديثة في تدبير ازمة كوفيد

ما هي التدابير والإجراءات المتخذة لتسهيل عمل المجتمع المدني للاضطلاع بأدواره في زمن كورونا؟

ما هي تحديات واكراهات التعاون بين السلطات المحلية والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني في ظل ازمة كورونا

ماهي الإمكانيات القانونية والمؤسساتية المتوفرة للجمعيات للاشتغال، منها مراجعة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والقوانين والمراسيم المتعلقة بالإحسان العمومي وصفة المنفعة العامة وجمع التبرعات وتوزيعها واصدار قانون التطوع التعاقدي، وقانون التشاور العمومي الخ؟

بالنسبة للأدوار والآليات التشاورية، كيف يمكن تفعيل الية تقديم الآراء الاستشارية حول مراجعة ما تبقى من برامج عمل الجماعة وبرنامج التنمية الجهوية، وصياغة ملحقات جديدة تساير الظرفية لتكون أكثر استهدافا، وتنخرط في الجهد الوطني لمواجهة آثار أزمة كورونا؟

الندوة الثانية: اثار فيروس جائحة كورونا على النساء والفئات الهشة واي دور لهيئات المساواة وتكافئ الفرص في ظل الجائحة (الأربعاء 23 شتنبر 2020) على الساعة السادسة مساء

نظرة عامة حول انعكاسات ازمة كورونا على النساء على المستوى الوطني

اية انعكاسات للحجر الصحي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء على مستوى الجهة الشرقية؟

ما هي الإجراءات القانونية والتدبيرية التي تم اتخاذها على مستوى الجهة للتخفيف من اثار الجائحة على النساء والفئات الهشة؟

أي دور للهيئات الاستشارية للمساواة وتكافئ الفرص على مستوى المجالس المنتخبة في التخفيف من اثار الجائحة على النساء والفئات الهشة على مستوى الجهة الشرقية؟

كيف تم التعاون ما بين الهيئات والمجالس الجماعية من حيث تقديم الآراء الاستشارية حول تدبير الجائحة؟

ماذا يمكن تغييره من الناحية القانونية والمؤسساتية لتفعيل دور الهيئات في جل مراحل تدبير مختلف أنواع الازمات

ماهي الأولويات الملحة التي يجب أخدها بعين الاعتبار في إطار تحيين برامج عمل الجماعات والبرنامج الجهوي للتنمية خصوصا تلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب والنساء والفئات في وضعية هشاشة؟

الندوة الثالثة: الشباب في مواجهة ازمة جائحة كورونا: الواقع والتحديات (الأربعاء 30 شتنبر 2020) على الساعة السادسة مساء

ماذا نستنتج من الخلاصات الرئيسية لتقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا خاصة على الشباب

ما هو الدور الرئيس الذي لعبه الشباب بجهة الشرق في تدبير الجائحة في مرحلة الحجر وما بعدها؟ (مبادرات فردية، منظمة)

ماهي مظاهر التعاون بين الشباب والفاعلين المحليين في الجهة؟

ماهي أهم المعيقات والتحديات التي صادفت الشباب في تدبير الجائحة

ما هي وضعية المقاولين الشباب في ظل ازمة كوفيد وكيف يواجهون الاثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء؟

البدائل الاقتصادية في ظل ازمة كوفيد: كيف تم تسخير التكنولوجيا الرقمية لرفع التحدي؟

أي دور لمجالس الشباب وباقي الهيئات الشابة في تدبير الجائحة؟ (التفاعل مع المنتخبين والسطات؟ القوة الاقتراحية؟)

ماهي أهم الاحتياجات والأولويات الجهوية والمحلية للشباب التي برزت خلال هاته الجائحة؟

كيف يمكن تحويل هذه المحنة إلى منحة إيجابية تخدم الوضع الاقتصادي والسياسي لبناء نموذج مستدام للتنمية، يكون الشباب هو محركه الأساسي؟

ماهي الاولويات السياسية الوطنية الكبرى الذي يجب ان تأخذها بعين الاعتبار السياسة المندمجة للشباب والنموذج التنموي الجديد وكيف يمكن اسقاطها على المستوى الجهوي والمحلي؟