ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: محمد العبادي اللخمي (1889-1965) – الحلقة 63

بدر المقري

كان سيدي محمد العبادي اللخمي من رعيل علماء المغرب المعاصرين في إتقان علوم الفقه وأصوله والمنطق. وقد ولد بمدينة فاس يوم الخميس 14 يناير 1889، ودرس في جامع القرويين ما بين 1900 و1918 بين أيدي جلة من العلماء من طبقة مولاي أحمد بن المامون البلغيثي وعبد الرحمن بن القرشي الفيلالي وأبي شعيب الدكالي.

و سأوجز صلة الفقيه العلامة سيدي محمد العبادي اللخمي بمدينة وجدة، في ثلاث معالم كبرى:

1- عين قاضيا بوجدة يوم الخميس 10 فبراير 1927، وأعفي يوم الخميس 29 مارس 1934.

2- أصدرت المطبعة الرسمية للحماية بالرباط سنة 1934 كتابه في موضوع الربا، وهو في الأصل محاضرة موسعة ألقاها بوجدة سنة 1927.

3- كان من عادة علماء وجدة الاحتفاء ثلاثة أيام ربيعية في واحة سيدي يحيى بأنجب طلاب العلم، في ما يعرف بعادة (سلطان الطلبة). ولعل المراقب المدني الفرنسي المستبد (روني برونيل)، هو الذي وضع حدا لتلك العادة في موسم (1947-1948). والطريف في الأمر هو أنه يوم السبت 5 أبريل 1930، قرر العلامة سيدي محمد العبادي اللخمي أن يقتني بالمبلغ المالي المتبقي من الاحتفال، اشتراء كتب تكون نواة خزانة المدرسة المرينية الملحقة بالجامع الكبير بوجدة، وقد أطلق عليها اسم: (الخزانة العلمية). ومن عناوين تلكم الكتب المحبسة: (تفسير الطبري) و(صحيح البخاري) و(العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي و(بداية المجتهد) لابن رشد الأندلسي و(الاعتصام) للإمام الشاطبي الأندلسي. و زاد سيدي محمد العبادي اللخمي على ذلك، تعيين الفقيه العلامة عبد القادر بلگندوز محافظا على الخزانة، ووضع قانون الإعارة الداخلية والخارجية.

4- توفي العلامة سيدي محمد العبادي اللخمي بالرباط ليلة السبت 20 غشت 1965، ودفن رحمه الله بفاس.