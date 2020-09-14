ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (ألبير-فردريك رومان) (1871-1943) – الحلقة 62

بدر المقري

لعل قارئ سلسلة ذاكرة وجدة المعرفية يدرك وقد بلغنا الحلقة 62، أن مما أراعيه في تقديم أعلام مدينة وجدة، تعدد كياناتهم الثقافية وتنوع مرجعياتهم الفكرية.

فالقارئ محقوق بأن يتنبه إلى أن ذاكرة وجدة الجماعية إنما يعين على سبر غورها، اعتبار تعددها العرقي والديني والثقافي وتنوعه قيمة مضافة إلى تاريخها ومساحة يحسن استثمار فوائدها بالمقاربة الموضوعية الملمة بالسياق التاريخي. وقد يكفينا دليلا على ذلك تذكير القارئ بأن عدد الجنسيات المقيمة بمدينة وجدة فاق العشرين حوالي سنة 1931. ولسنا في حاجة إلى التنبيه على ما يحمله هذا العدد من سيما تعدد الثقافات وتنوعها.

وقد اخترت في هذه الحلقة التعريف برائد من رواد الدرس الجيولوجي في فرنسا، كان مقيما بمدينة وجدة سنة 1930. إنه الأستاذ (ألبير-فردريك رومان)، الذي يكون المفضى في ذكر اسمه إلى الريادة في علم الجيولوجيا. وقد اختصرت مساره الأكاديمي في المحطات الآتية:

1- ولد الأستاذ (ألبير-فردريك رومان) في حي شعبي من أحياء مدينة (جنيڤ) السويسرية، يوم الإثنين 27 فبراير 1871.

2- نال الإجازة في الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة (ليون) الفرنسية، عام 1892.

3- نال الدكتوراه في الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة (ليون) الفرنسية، عام 1897.

4- إقترن اسمه بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة (ليون) الفرنسية، ما بين سنة 1893 و سنة 1939 التي تقاعد فيها إداريا، ولكنه ظل أستاذا شرفيا إلى تاريخ وفاته.

5- أنشأ سنة 1921 مختبر الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة (ليون) وتكفل بتمويله وإدارته إلى تاريخ وفاته، ثم أنشأ سنة 1929 كرسي الجيولوجيا.

6- توفي الأستاذ (ألبير-فردريك رومان) في مدينة (ليون)، صباح يوم الخميس 20 أكتوبر 1943.