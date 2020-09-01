ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: بوشتا الجامعي (1904-1990) – الحلقة 59

بدر المقري

ولد أبو الشتاء (بوشتا) بن عبد الله الجامعي الحياني (نسبة إلى الحياينة)، سنة 1904 بدوار الزيتونة من (أولاد جامع)، في ضواحي مدينة فاس. وقد التحق بفاس للدراسة الأولية في جامع القرويين حوالي 1917، ثم ارتقى إلى السنة الأولى من القسم النهائي، مع ميل إلى التاريخ واللغة والأدب. وعمدته في تلك المرحلة رفقة قرينه علال الفاسي، من شيوخ العلم في جامع القرويين، مولاي علي الدرقاوي وسيدي أحمد الشامي الخزرجي وسيدي إدريس الوزاني اليملاحي. وقد آثر بوشتا الجامعي الانخراط في تأطير مشروع المدارس الحرة الذي أعلنته الحركة الوطنية، عوض إكمال المرحلة النهائية من الدراسة النظامية في القرويين.

ولعل الذين ترجموا لأبي الشتاء الجامعي فاتهم أنه قبل أن يستقر به المقام في مدينة القنيطرة لإنشاء مدرسة التقدم الحرة، التحاقه بمدينة وجدة في مهمة خاصة كلفه بها الفقيه محمد غازي المكناسي (1901-1972).

فقد قررت الحركة الوطنية إنشاء أول مدرسة حرة بمدينة وجدة، أطلق عليها في البداية اسم (المدرسة القرءانية الوجدية)، ثم أصبح (مدرسة العروبة). وأعضاء اللجنة التأسيسية، هم:

– علال الفاسي (1910-1974).

– الحاج عمر بن عبد الجليل (توفي سنة 1992).

– محمد بناصر سيناصر (1907-1970).

– عبد السلام الوزاني (توفي سنة 1978).

وقد أسندت اللجنة الرباعية لأبي الشتاء الجامعي التدبير التربوي لمدرسة العروبة، وعين عبد السلام الوزاني مشرفا عاما عليها. ومما تجب الإشارة إليه أن دار الوجيه بوزيان الحيلة، قرب باب الغربي، احتضنت حفل تأسيس مدرسة العروبة، في 13 ذي الحجة 1353 هجرية الموافق 18 مارس 1935.

وقد أخبرت أن أبا الشتاء الجامعي التحق بعد ذلك مدرسا خاصا في رحاب الزاوية البودشيشية بمداغ، إلا أنه ليس بين يدي دليل يوثق ذلك.

ومما يجدر التذكير به أن ولد أبي الشتاء الجامعي هو الصحافي خالد الجامعي، وأن حفيده هو الصحافي أبوبكر الجامعي.

والتحق أبو الشتاء الجامعي رحمه الله بالرفيق الأعلى في مدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 7 يناير 1990.