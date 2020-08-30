المكتب المسير للمولودية يخصص منحة مهمة للاعبين في حالة حصول الفريق على إحدى المراتب الأربعة الأولى

عبدالقادر كتــرة

بعد سلسلة من النتائج السلبية والمخيبة للآمال لفريق مولودية وجدة في اللقاءات الأخيرة، قرر المكتب المسير تخصيص منحة للاعبين، بدل منحة كل مباراة على حدة ، في حالة ما إذا تمكن الفريق من انتزاع رتبة من بين المراتب الأولى في البطولة الاحترافية المغربية.

سندباد الشرق صدم محبيه بعد تعادله من فريق رجاء بني ملال الذي فقد كل آماله في البقاء ضمن مجموعة النخبة، الخميس 27 غشت، بميدانه ، بعد أداء ضعيف، وتمكن من انتزاع التعادل في الشوط الثاني حيث كان منهزما بهدف.

وسبق لسندباد الشرق أن سجل كبوة أمام فريق النهضة البركانية بهدف لصفر بمدينة بركان، لقاء يأتي بعد تعادل أمام فريق الجيش الملكي.

ويحتل فريق المولودية الوجدية الرتبة الثانية مؤقتا ب41 نقطة بعد أن لعب 25 مقابلة انتصر في 10 مباريات وتعادل في 11 وانهزم في 4.

جدير بالتذكير أن 7 فرق يتنازعون الرتب الأربعة الأولى في البطولة الاحترافية المغربية ، ويحتلون المراتب السبعة الأولى، ب45 نقطة للرجاء و33 لفريق الجيش الملكي، مع الإشارة إلى أن كلّ هذه الفرق لها ثلاث مباريات أو مباراتين مؤجلة، ومن الصعب التكهن بالفرق التي ستحتل المراتب الأربعة الأولى في البطولة، بل حتى التكهن بالفريق البطل لموسم 2019/2020.