المرحوم عبدالحفيظ بقال الشخصية الرياضية من الزمن الذهبي الكروي لتاوريرت فريق ASOZT

محمد حتحوت

الشحصبة الرياضية من الزمن الذهبي ليومه 24غشت2020 بعنوان المرحوم عبدالحفيظ بقال تغمده الله برحمته الواسعة

وانا اقرأ بعض التعاليق الواردة في هذه الصفحة نبهني احد الاصدقاء وذكرني بهذا الاسم الخالد في تاريخ كرة القدم المحلية وكم انا سعيد بكتابة مقال او تدوينة تحكي مغامرات سي عبدالحفيظ رحمه الله في الميادين الرياضية المحلية او الجهوية.سي عبدالحفيظ بقال تغمده الله برحمته من ابناء تاوريرت البررة ابن عائلة بوزكاوية تاوريرتية عريقة ومعروفة جدا .انه ابن عمي احمد البقال رئيس المجلس البلدي سابقا والذي عشنا معه حفلات لا تنسى ونحن صغارا خاصة في اعياد العرش المجيد تغمده الله برحمته

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نعود لنجمنا رحمه الله سي حفيظ الانسان المربي ورجل تعليم تربت على يده اجيال عديدة سواء بعيدا عن مدينة تاوريرت او داخلها ومعروف عليه جديته وتفانيه في عمله اضف الى هذا براعته في فن الخط العربي وولعه برياضة القنص اسوة بوالده وبعض اخوته.كان رحمه الله ذو شخصية قوية وصاحب مواقف ومبادئ .اعطى الكثير لميدان التعليم في القسم وفي التسيير.وبعيدا عن مساره المهني فقد كان مولوعا برياضة كرة القدم بحكم قربه من الملعب البلدي بخطوات اين كان تغمده الله برحمته يقضي وقته الثالث ليتسلق المراتب ويصبح من ابرز اللاعبين في صفوف جمعية اهل واد زا ASOZT كمدافع اوسط متميز وقوي سواء من الناحية التقنية اوالبدنية وكان معروف عليه الصرامة في المراقبة وتشتيت الكرات بطريقة مميزة خاصة وكما نقول بالدارجة( من سماها لماها) سي عبدالحفيظ رحمه الله لعبت الى جانبه في الاسوزت ونظرا لتجربته الطويلة ومجاورته لنجوم الكرة انذاك كمحمدين الصالحي والطيب التركي وقدور وجعدر والصغير واخرون فقد كان بالنسبة لنا هو المدرب الثاني داخل الميدان.تعلمنا منه معنى الرجولة في اللعب والدفاع عن القميص بكل شراسة وقوة.وكم كان يحفزنا وينصحنا بالانظباط وعدم التهاون واحترام الجميع

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رحم الله اخانا سي عبدالحفيظ واسكنه الله فسيح جناته وبارك في اهله وذويه.والى موعد آخر مع نجم اخر من الزمن الجميل.انجاز

Mohamed Hathout