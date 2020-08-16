تعازينا للبروفيسور ريم عمراني استاذة بكلية الطب والصيدلة بوجدة في وفاة والدها

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والد اليروفيسور ريم عمراني استاذة بكلية الطب والصيدلة بوجدة ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم طاقم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي الى الاستادة ريم وكافة افراد اسرتها الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي ، راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون