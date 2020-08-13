ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الأستاذ الحسين بن عبد الله (1927-2000) – الحلقة 56

بدر المقري

أجدر باسم مربي الأجيال الأستاذ الحسين بن عبد الله، المشهور عند الناس باسم: (فيلا حسين)، أن يكون منقوشا بإجماع في ذاكرة المنتسبين إلى حقلي التربية والتعليم، في مغرب فجر الاستقلال. فقد كان جيله، أنموذجا متميزا صاغه الخطاب الثقافي للحركة الوطنية. ولذلك جمع رحمه الله بين التأطير التربوي والتعليمي وبين المقاربة الثقافية المحكمة، وهو ما ترجمه بأشكال متنوعة في التأليف.

وقد رجحت اختصار مسار الأستاذ الحسين بن عبد الله (فيلا حسين) رحمه الله، في الأمارات الآتية:

– ولد بمدينة وجدة، يوم 27 دجنبر 1927.

– درس في المدرسة الفرنسية العربية (سيدي زيان لاحقا)، ثم في ثانوية الفتيان (عمر لاحقا).

– نال شهادة معهد الدروس العليا المغربية في الآداب العربية (جامعة محمد الخامس لاحقا)، إذ كان من أنجب طلبة المستعرب الفرنسي المعروف(جورج كولان) (1893-1977).

– نال الإجازة في التاريخ والجغرافيا وشهادة التأهيل التربوي، على عهد الحماية.

– عين أستاذا للغة العربية في المدرسة الفرنسية العربية (سيدي زيان لاحقا) (1951-1952).

– عين أستاذا منسقا لعلوم التربية والتدريب، في مركز تكوين المعلمات بفاس.

– عين أستاذا لعلوم التربية، في المدرسة العليا للأساتذة بتطوان.

– عين مفتشا إقليميا للتربية والتعليم بوجدة ونواحيها.

– عين مفتشا إقليميا للتربية والتعليم ببني ملال، ثم تطوان، ثم فاس ومكناس.

– أنهى مساره المهني مفتشا تربويا وإداريا، ثم أحيل على التقاعد في أواخر الثمانينات.

– من أهم آثاره الفكرية: (قصص وأمثال من المغرب) في ثلاثة أجزاء، مع مقدمة كتبها عميد الدراسات الأندلسية والمغربية، العلامة محمد بن شريفة رحمه الله. وقد جمع الأستاذ الحسين بن عبد الله (فيلا حسين) رحمه الله في معلمته، 1893 مثلا وقصة (الطبعة 2- 2014، دار أبي رقراق-الرباط، 1289 صفحة).

– من المراجع المدرسية التي أصدرها الأستاذ الحسين بن عبد الله: (التربية الغذائية) بالعربية والفرنسية، بإشراف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، وسلسلة دروس الجغرافيا الخاصة بالتعليم الابتدائي. – توفي الأستاذ (فيلا حسين) رحمه الله بمدينة فاس، سنة 2000.