الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

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اجتماعالمجلس الاداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ 22 يوليوز 2020

انعقدت يوم 22 يوليوز 2020 الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة برئاسة السيد والي جهة الشرق ممثلا بالسيد الكاتب العام لعمالة وجدة انكاد و بحضور أعضاء المجلس الإداري و ممثلي الإدارات المعنية، هذا الاجتماع خصص للدراسة و المصادقة على الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2019 .

و قد أعرب أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم و افتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين و التي توجت سنة 2019 ، بعد التدقيق الذي قام به المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، بحفاظ الوكالة للسنة الثانية على التوالي على الثلاثة شواهد دولية متعلقة بالجودة و السلامة و البيئة التي حصلت عليها سنة 2018 (ISO9001 نسخة 2015

و ISO14001 نسخة 2015 و OHSAS18001 نسخة 2007)، كما أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم للإنجازات التي وصلت 83% التي قامت بها الوكالة خلال سنة 2019 و التي تميزت بمواصلة انجاز المشاريع المبرمجة في إطار ;وجدة الكبرى التي تهدف الى مواكبة الوكالة للتطورالاقتصادي و الاجتماعي الذي تعرفه مدينة وجدة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية و المحافظة على البيئة و الانخراط في التنمية المستدامة معالجة المياه العادمة.

هذه الإنجازات كان لها أثر إيجابي على ظروف توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة و ضمان استمرارية التوزيع في ظروف جيدة من الصبيب والضغط و تحسين قدرة التخزين و مردودية الشبكة، كما مكنت من تحسين أداء شبكة التطهير السائل و المحافظة على البيئة.

و في نفس الإطار قدم السيد الحنفي أبو كير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة لأعضاء المجلس الإداري جميع المؤشرات التقنية و التجارية و المالية لسنة 2019 حيث بلغت قيمة الاستثمارات برسم سنة 2019 : 62 مليون درهم خصصت بالأساس لمشاريع البنيات التحتية (23 مليون درهم) و كذا إنجاز شبكات التوزيع و التجميع (30 مليون درهم) ، كما تمكنت الوكالة من رفع نسبة المردودية من 61% سنة 2013 إلى ما يزيد عن 71,05 % سنة 2019 كما قامت الوكالة خلال السنوات الأخيرة بمجهودات مهمة لضمان استمرارية توزيع الماء الشروب عبربناء ستة خزانات جديدة و بذلك انتقلت سعة التخزين من 41.750 م 3 سنة 2014 إلى 74.800 م 3 سنة 2019، تتيح استقلالية في التوزيع تصل الى26 ساعة . وتمكنت الوكالة من تحقيق نتائج مهمة سنة 2019 حيث تم تسجيل نتيجة صافية إيجابية ب 24,30 مليون درهم

بعد الدراسة المستفيضة و المناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على الحسابات الرسمية للوكالة برسم سنة 2019 و التي اعتمدها

المدقق الخارجي دون أي تحفظ.

في نهاية هذا الاجتماع هنأ السيد الرئيس و أعضاء المجلس الإداري للوكالة السيد المدير العام و جميع أطر و مستخدمي الوكالة على كفاءتهم و فعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين و طالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة و تحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات و تطلعات المواطن الوجدي.

و في ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.