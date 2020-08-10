ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (جان مولا) – الحلقة 55

بدر المقري

لا يزال سؤال كيفية استثمار الأرصدة الفكرية والثقافية لشتات أهل وجدة يشغل بالي ويملأ حياتي، كلما بشرت المتلقي بوجه آخر مضمر لمدينة وجدة. والقصد إلى بنيتي التعدد والتنوع في أبعاد عرقية وثقافية واجتماعية، أضفت على تاريخ وجدة وذاكرتها ميزة خاصة، لا تزال مع الأسف مغيبة أو متجاهلة على الأقل.

ومن شأن حسن تلقي هذه الحلقة من حلقات سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية)، أن ييسر الاقتناع بما ذهبت إليه سابقا.

إنه (جان مولا) (بتفخيم اللام وتشديدها)، الذي ولد بمدينة وجدة يوم الأحد 28 دجنبر 1958. فهو إن ذكر اسمه في الساحة الثقافية الفرنسية، كان في طليعة الكتاب المهتمين بأدب الأطفال والشباب.

ويمكن اختزال مسار (جان مولا)، في ما يأتي من المحطات:

-هو فرنسي وجدي، من أصول إسبانية.

-درس الآداب والسياحة في مدينتي (تور) و(بواتيي).

-أصبح أستاذا للفرنسية، ثم للموسيقى، ثم أصبح مرشدا للمتاحف، ثم درس الآداب بمدينة (بواتيي).

-أصدر أولى رواياته سنة 2000.

– الجائزة الأولى عن مجموعته القصصية (ثأر الظل الأحمر)، سنة 2009.

-أصدر 26 عملا قصصيا وروائيا (2000-2011).