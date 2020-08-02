بنشيخة باق مع المولودية في حالة عدم رحيله إلى قطر

عبدالقادر كتــرة

رغم الأخبار التي تروج عن رحيل عبدالحق بنشيخة مدرب المولودية الوجدية، تارة تشير إلى التوقيع مع فريق من البطولة الاحترافية المغربية خاصة مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، وأخرى تتعلق برحيله، بعد نهاية الموسم، إلى دولة قطر بعد توصله بعرض مغري، من أحد أندية دوري نجوم قطر.

ولحدّ كتابة هذه السطور ونقلا عن مصادر مقربة من المكتب المسير لسندباد الشرق، فإن الأخبار تبقى غير ذي مصداقية ولا علم لأعضاء المكتب المسير بها، بل سبق للمدرب عبد الحق بن شيخة، أن صرح أنه لا زال لم يحسم بعد مستقبله مع مولودية وجدة، حيث سينتهي عقده الصيف الجاري، وأن ما يروّج له مجرد « تكهنات » .

وأكد نفس المصدر على أن حظوظ المدرب عبد الحق بن شيخة، في البقاء مع مولودية وجدة المغربي بل متسمك بذلك، ومواصلة مشواره مع الفريق كبيرة، بعد أن قضى موسما ناجحا، واشتغل في ظروف جدّ مرضية طبعها التفاهم والتعاون والتفاعل الإيجابي مع المكتب المسير وعلى رأسه هوار مع تلبية جميع مطالبه.

بنشيخة وعد المكتب المسير على البقاء مع المولودية ولن يرحل إلى فريق من البطولة الاحترافية الوطنية رغم اهتمامات وعروض بعض الأندية المغربية، اللهم إذا تقرر رحيله إلى أحد الأندية القطرية لكن ذلك مرتبط بوضعيته الأسروية.

وسبق لبنشيخة أن صرح لجريدة المنتخب أنه سيكون الفريق بأتم جاهزية ليلعب المباريات 11 المتبقية بروح عالية « لندافع عن حظوظنا في أن نكون فوق البوديوم »، مذكرا حول رحيله من عدمه « أنا الآن مدرب للمولودية وأتأهب مع فريقي لظرفية دقيقة فأمامنا ثلث البطولة وسنلعبه في أجندة زمنية مضغوطة، لذلك أنا حريص على عدم تشتيت تركيزي، وعندما يحين الأوان لأقرر، سأفعل ذلك من دون تردد. »