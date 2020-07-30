نظم اتحاد المبادرات التنموية ببوعنان دورة تكوينية بفندق كولف إسلي بوجدة أيام 23 -24-25-26 يوليوز 2020 تحت شعار » لنكن فاعلين من أجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج « .

وقد تضمن برنامج الدورة التكوينية ندوة حول الحق في الصحة بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريع الداخلي وتنظيم ورشة حول تقنيات المرتفعة واختتمت بتقديم عرض حول المخطط الاستراتيجي للترافع والمصادقة عليه .

وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن مشروع » لنكن فاعلين من أجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي لتقوية القدرات التفاوضية والترافعية ل 20 فاعلا مدنيا من الجنسين من أجل تمكينهم من إعداد وقيادة حملات ترافعية لتجويد الخدمات الصحية بجماعات بوعنان وبني تدجيت وتالسينت وتعزيز الحوار والتشاور بين المنتخبين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل ولوج النساء للخدمات بالجماعات الثلاث.

وفي تصريح لرئيس اتحاد المبادرات التنموية ببوعنان السيد حميد بوحميد، أكد أن الهدف من التركيز على ثلاث جماعات بالإقليم رغم أن الإقليم يضم 13 جماعة تتفاوت من حيث درجات الفقر والخصاص، هو وجود مشاكل مشتركة بين جماعات بوعنان وبني تدجيت وتالسينت على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات مما ينعكس على جودة الخدمات وصعوبة وصول المواطنين لها . وقد أشاد السيد حميد بوحميد بنجاح الدورة التكوينية نظرا لتنوع وجدية المشاركين والمشاركات فيها وإيمانهم العميق بضرورة تغيير الوضع الصحي بالإقليم والذي يعاني من اختلالات وإعطاب بالجملة، لتمكين المواطنين من الحق في الصحة باعتباره جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

الصديق كبوري