Home»Jeunes talents»الوطنُ فوقَ الشَّجَرة

الوطنُ فوقَ الشَّجَرة

/ /0/ 32
1
Shares
PinterestGoogle+
 

رمضان مصباح الإدريسي
ما لقومٍ أنسابُهم من بُدُورٍ
كُلَّما أُعْلُوا ارْتَمَوا ساقِطينا ؟
هل تُراني سِبطا لجَدِّي وحِيدا
زَكْرِيًا من نَسْلٍ لإدريسَ ابْنًا؟
لا عليكُم لن يَنقطِع اسمُ زَكْرِي
من جِبال شُمٍّ وجِيلٍ يَلِينا
هِم ْبأنسابٍ حيثُ تَجْنِي عُقوقَا
حَسْبِي اللهُ مُظْهِرًا ما رَوَيناَ
تِهْ بأسْلافٍ حيثُ تَجْري طرٍيدا
قلْ برانِس مِن قوْم هَوْرٍ دُعينا
لا أفاخِرْ إذ لا أصِيلاً بِقَومِه
يُنكر الجَد َّ،راغِبا في ألأبْعدِينا
كُن لِزكْرِيٍّ ابنًا كمَا عرَّفونا
مُنذُ أجيالٍ، أم تَرانا هَجِينا؟
يا لَقَومِي كَم أهْملُوا ذِكْرَ جَدٍّ
قَبْرُهُ بالبستان يُخجِل بَنِينَا *
مَوْسِمٌ يُدْعى للمَجاهيلِ كِبْرا
اصْحُ جدِّي وانْظرْ حَواليكَ حِينا
تلقَ أحْفادا ما لهم ذَوقُ قلْبٍ
قدْ أناخُوا في عَقِّهِم سادِرِينا
اغْرِسوا أشْجارا كَيْ تَعْتلو ها
في ذُراها أوطانُنا تَحْتوِينا
إن قطعتم غُصنا وغصنا يلِيه
لاتقولوا كيف أنهوى ما بنينا ؟
(* يعرف ب:جْنان سيدي زكري)

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

اليوم العالمي للبيئة في وجدة سيتي : بطعم رمضان وتوابل محمد شركيكَفَى مِنْ ضَرْبِ أخْمَاسٍ بِأسْداسِالمسيرة الخضراء: ذكرى ربيع من زمن الرصاص

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.