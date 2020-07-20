ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: عبد الرزاق مولاي رشيد – الحلقة 52
بدر المقري
العلم الثاني من آل مولاي رشيد القادري، الذي نعرف به في هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية)، بعد الأستاذ مصطفى مولاي رشيد رحمه الله (1940-2013)، هو الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد، الذي ولد بمدينة وجدة يوم 13 دجنبر 1946.
وقد اصطفيت من مسارات الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد، التعليمية والتربوية والعلمية والإدارية، المحطات الرئيسة الآتية:
-الباكالوريا في الآداب العصرية، سنة 1965.
-الإجازة في العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس في الرباط (1968).
-دكتوراه السلك 3 في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1973).
-دكتوراه الدولة في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1981).
-عضو المجلس الدستوري (2005-2017).
-عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط (1994-2005).
-مكلف بمهمة لدى الوزير المكلف بحقوق الإنسان (دجنبر 1993-ماي 1994).
-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أگدال بالرباط (1970-1995).
-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط (1995-2015).
-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء (1971-1973).
-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس (1975-1977).
-أستاذ باحث في الأكاديمية العسكرية بمكناس (1974-1981).
-أستاذ باحث في مدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة (1987-1988).
-كتاب (حقوق الطفل في المعاهدات الدولية) بالفرنسية (1999-290 صفحة).
-كتاب (المرأة والقانون بالمغرب) بالفرنسية (1992-136 صفحة).
-كتاب (وضعية المرأة في المغرب) بالفرنسية (1985-607 صفحة).
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