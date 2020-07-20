ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: عبد الرزاق مولاي رشيد – الحلقة 52

بدر المقري

العلم الثاني من آل مولاي رشيد القادري، الذي نعرف به في هذه الحلقة من سلسلة (ذاكرة وجدة المعرفية)، بعد الأستاذ مصطفى مولاي رشيد رحمه الله (1940-2013)، هو الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد، الذي ولد بمدينة وجدة يوم 13 دجنبر 1946.

وقد اصطفيت من مسارات الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد، التعليمية والتربوية والعلمية والإدارية، المحطات الرئيسة الآتية:

-الباكالوريا في الآداب العصرية، سنة 1965.

-الإجازة في العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس في الرباط (1968).

-دكتوراه السلك 3 في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1973).

-دكتوراه الدولة في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1981).

-عضو المجلس الدستوري (2005-2017).

-عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط (1994-2005).

-مكلف بمهمة لدى الوزير المكلف بحقوق الإنسان (دجنبر 1993-ماي 1994).

-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أگدال بالرباط (1970-1995).

-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط (1995-2015).

-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء (1971-1973).

-أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس (1975-1977).

-أستاذ باحث في الأكاديمية العسكرية بمكناس (1974-1981).

-أستاذ باحث في مدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة (1987-1988).

-كتاب (حقوق الطفل في المعاهدات الدولية) بالفرنسية (1999-290 صفحة).

-كتاب (المرأة والقانون بالمغرب) بالفرنسية (1992-136 صفحة).

-كتاب (وضعية المرأة في المغرب) بالفرنسية (1985-607 صفحة).