Home»Régional»إعـــــــــــلان عن ولوج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة

إعـــــــــــلان عن ولوج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة

/ /0/ 5
0
Shares
PinterestGoogle+
 

قطـــاع الصنــاعة التقليديــة والإقتصــــاد الإجتماعي
المديرية الجهوية بوجـدة
مركــز التأهيـل المهني في فنــون الصناعـــة التقليديــة
وجــــــدة

إعـــــــــــلان
عن ولوج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة
برسم سنة 2020/2021
**********

ينهي مدير مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة إلى علم الشباب الراغبين في ولوج المركز برسم السنة التكوينية 2020/2021 أن باب التسجيـل مفتوح إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2020 بمركــز التأهيل المهني في فنــون الصناعة التقليدية المتواجد بالمحرشي طريق ميطرو ،حي الأمل 2 ( قبالة مسجد الغفران ) .
التخصصــات والشعب المتوفـرة :
النجـــــــــــــــــــارة
الحـــــــــــــــــــدادة
الفصالة والخياطــة
( التسجيــل بالمجــان )
شروط الولـــــــوج :
المستوى الدراسي المطلوب : الثالثة من السلك الإعدادي على الأقل ( التاسعة أساسي)
الســن : ما بين 15 و 30 سنـة
مـــدة التكــــويـن : سنتان تختم بالحصول على دبلوم التأهيل المهني يمكن من الإندماج في سوق الشغل
عبر التشغيل الذاتي أو إنشاء مقاولة أو تعاونية .
ملف الترشيــح :
1-عقد الإزديــــــاد
2- شهادة مدرسية
3- 2 صور شمسية
4- 2 أظرفة متنبرة
5-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إن توفرت
وعليـه فالمرجو من الشباب المتوفر على الشروط السالفة الذكر أن يتصـل مباشرة بإدارة المركز المتواجدة بحي لمحرشي- الأمل 2 قبالة مسجد الغفران ، مع الأخذ بعين الإعتبار التوجيهات والإرشادات التي جاء بها المنشور المتعلق بجائحة كورونا حفاظا على صحة الموظفين والمرتفقين ،أوالتسجيل القبلي عبر:
رابـط البوابـة الإكترونية للوزارة https://almtaalem.artisanat.gov.ma/Candidature_en_ligne/

العنوان : مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية ، لمحرشي حي الأمل 2 ،قبالة مسجد الغفران الهاتف 0536512648
البريد الإلكتروني : h.art@hotmail.com

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.