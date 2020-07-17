قطـــاع الصنــاعة التقليديــة والإقتصــــاد الإجتماعي

المديرية الجهوية بوجـدة

مركــز التأهيـل المهني في فنــون الصناعـــة التقليديــة

وجــــــدة

إعـــــــــــلان

عن ولوج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة

برسم سنة 2020/2021

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ينهي مدير مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة إلى علم الشباب الراغبين في ولوج المركز برسم السنة التكوينية 2020/2021 أن باب التسجيـل مفتوح إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2020 بمركــز التأهيل المهني في فنــون الصناعة التقليدية المتواجد بالمحرشي طريق ميطرو ،حي الأمل 2 ( قبالة مسجد الغفران ) .

التخصصــات والشعب المتوفـرة :

النجـــــــــــــــــــارة

الحـــــــــــــــــــدادة

الفصالة والخياطــة

( التسجيــل بالمجــان )

شروط الولـــــــوج :

المستوى الدراسي المطلوب : الثالثة من السلك الإعدادي على الأقل ( التاسعة أساسي)

الســن : ما بين 15 و 30 سنـة

مـــدة التكــــويـن : سنتان تختم بالحصول على دبلوم التأهيل المهني يمكن من الإندماج في سوق الشغل

عبر التشغيل الذاتي أو إنشاء مقاولة أو تعاونية .

ملف الترشيــح :

1-عقد الإزديــــــاد

2- شهادة مدرسية

3- 2 صور شمسية

4- 2 أظرفة متنبرة

5-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إن توفرت

وعليـه فالمرجو من الشباب المتوفر على الشروط السالفة الذكر أن يتصـل مباشرة بإدارة المركز المتواجدة بحي لمحرشي- الأمل 2 قبالة مسجد الغفران ، مع الأخذ بعين الإعتبار التوجيهات والإرشادات التي جاء بها المنشور المتعلق بجائحة كورونا حفاظا على صحة الموظفين والمرتفقين ،أوالتسجيل القبلي عبر:

رابـط البوابـة الإكترونية للوزارة https://almtaalem.artisanat.gov.ma/Candidature_en_ligne/

العنوان : مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية ، لمحرشي حي الأمل 2 ،قبالة مسجد الغفران الهاتف 0536512648

البريد الإلكتروني : h.art@hotmail.com