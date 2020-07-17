إعـــــــــــلان عن ولوج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة
قطـــاع الصنــاعة التقليديــة والإقتصــــاد الإجتماعي
المديرية الجهوية بوجـدة
مركــز التأهيـل المهني في فنــون الصناعـــة التقليديــة
وجــــــدة
إعـــــــــــلان
عن ولوج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة
برسم سنة 2020/2021
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ينهي مدير مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بوجدة إلى علم الشباب الراغبين في ولوج المركز برسم السنة التكوينية 2020/2021 أن باب التسجيـل مفتوح إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2020 بمركــز التأهيل المهني في فنــون الصناعة التقليدية المتواجد بالمحرشي طريق ميطرو ،حي الأمل 2 ( قبالة مسجد الغفران ) .
التخصصــات والشعب المتوفـرة :
النجـــــــــــــــــــارة
الحـــــــــــــــــــدادة
الفصالة والخياطــة
( التسجيــل بالمجــان )
شروط الولـــــــوج :
المستوى الدراسي المطلوب : الثالثة من السلك الإعدادي على الأقل ( التاسعة أساسي)
الســن : ما بين 15 و 30 سنـة
مـــدة التكــــويـن : سنتان تختم بالحصول على دبلوم التأهيل المهني يمكن من الإندماج في سوق الشغل
عبر التشغيل الذاتي أو إنشاء مقاولة أو تعاونية .
ملف الترشيــح :
1-عقد الإزديــــــاد
2- شهادة مدرسية
3- 2 صور شمسية
4- 2 أظرفة متنبرة
5-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إن توفرت
وعليـه فالمرجو من الشباب المتوفر على الشروط السالفة الذكر أن يتصـل مباشرة بإدارة المركز المتواجدة بحي لمحرشي- الأمل 2 قبالة مسجد الغفران ، مع الأخذ بعين الإعتبار التوجيهات والإرشادات التي جاء بها المنشور المتعلق بجائحة كورونا حفاظا على صحة الموظفين والمرتفقين ،أوالتسجيل القبلي عبر:
رابـط البوابـة الإكترونية للوزارة https://almtaalem.artisanat.gov.ma/Candidature_en_ligne/
العنوان : مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية ، لمحرشي حي الأمل 2 ،قبالة مسجد الغفران الهاتف 0536512648
البريد الإلكتروني : h.art@hotmail.com
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