رئيس مجلس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي يهنئ التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا وكذا جميع الفاعلين التربويين.

على إثر تحقيق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق للمرتبة الثانية وطنيا على مستوى نتائج امتحانات البكالوريا خلال دورة يوليوز 2020 بنسبة نجاح بـلغت70,25% في المائة، يتقدم السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أصالة عن ونفسه ونيابة عن السيدات و السادة أعضاء مجلس الجهة بأحر التهاني لكل الناجحين في امتحانات البكالوريا على صعيد الجهة ولآبائهم وأمهاتهم، متمنيا لهم مسارا موفقا في حياتهم الدراسية.

كما يتقدم السيد عبد النبي بعوي، بتهانيه الحارة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم تاوريرت لتسجيلها أعلى معدل بجهة الشرق لهذه السنة (19,14) والذي حصلت عليه التلميذة وصال بلحرمة من المديرية الإقليمية لتاوريرت شعبة العلوم الرياضية (أ)- خيار فرنسية .

وبمناسبة هذا التتويج، يتقدم السيد رئيس جهة الشرق بالشكر والتقدير لكل المتدخلين والفاعلين في الشأن التربوي وخاصة نساء ورجال التربية والتكوين وكل الأطر التربوية والإدارية وعلى رأسهم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على ما بذلوه من مجهودات ونكران للذات، ولما أبانوا عنه من مهنية عالية لإنجاح جميع محطات هذا الاستحقاق الوطني.