بلاغ: شركة SOS NDD للنظافة تفوز بصفقة التدبير المفوض بوجدة

تخبر جماعة وجدة أنه بعد افتحاص ملفات طلبات العروض المتعلقة بالتدبير المفوض الخاص بالنظافة، وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة، والتي انطلقت يوم 15 يونيو ،2020 وبعد افتحاص كل العروض بما فيها المالية لشركتي SOS NDD وMECOMAR وبعد التدقيق في كل الوثائق والمعطيات المقدمة وفق ملف طلب العروض ونظام الاستشارة وبعد الانتهاء من عمليات التقييم بالتنقيط للعروض المقدمة ،

تعلن اللجنة المختصة بفتح الأظرفة أن الشركة التي تم قبول عرضها في انتظار استكمال الاجراءات والمساطر المعمول بها هي شركة SOS NDD

جماعة وجدة