« SADAQA » |تبرع أو قم بطلب مساعدة بنقرة واحدة … أول تطبيق محمول للتبرعات بين الأفراد في المغرب

هو أول تطبيق محمول للتبرعات بين الأفراد في المغرب. يتميز هذا التطبيق بخاصية التبرع وطلب المساعدة من خلال السماح للمستخدم المتبرع بإنشاء إعلانه وللمستخدم الراغب في المساعدة بتصفح التبرعات المتوفرة، طلبها واستقبالها.

تم تصميم وإنشاء هذا التطبيق من طرف هشام القادري، مقاول مغربي شاب ألهمته جائحة كوفيد 19 وروح التضامن التي أبان عليها المغاربة خلالها، فكرة تصميم منصة رقمية تمكن المغاربة من مد يد العون و المساعدة لبعضهم البعض.

يتيح التطبيق إمكانية منح وتلقي جميع أنواع المساعدات من:

آلات كهربائية منزلية مستعملة، أغطية، ملابس، أحذية، أو طعام إلخ …

خدمات تطوعية كمنح دروس مجانية للتلاميذ المعوزين والاستشارة في دعم المشاريع الصغرى للفئات المحتاجه،

مساعدات وتبرعات مادية كزكاة الفطر.

يتم إنشاء إعلان التبرع أو طلب المساعدة في أقل من 20 ثانية بفضل سهولة استخدام التطبيق الموجه للعامة شريطة التوفرعلى هاتف ذكي.

ويمكن نشر الإعلانات على التطبيق والعثور عليها بسرعة وبدون أدنى تعقيد بفضل نظام تحديد المواقع الذي يسمح للراغبين في المساعدة بالعثور على المتبرعين بسهولة داخل محيط عشر كيلومترات حولهم ويمكن تغيير هاته المسافة من طرف المستخدم لتشمل رقعة جغرافية أوسع.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق صدقة مشروع غير ربحي واستعماله مجاني تماما.

يطمح مصمم هذا التطبيق الذي أنشأه خصيصا لنشر روح التضامن بين المغاربة وتسهيل عملية التبرعات والصدقات الى تصدير هذا المشروع إلى الدول المجاورة كالجزائر وتونس وموريطانيا ومالي وكذا نجيريا.

كلمة مؤسس « SADAQA » :

يجب أن تتسم المقاولة بالطابع التنموي والاجتماعي وأن تساعد في تطور مجتمعنا، لذلك كمقاول فكرت في إنشاء

» Sada9a « أول تطبيق محمول للتبرعات بين الأفراد في المغرب، والذي يهدف إلى زرع روح التضامن و التآزر بين المغاربة.

التطبيق متاح مجانا لجميع المغاربة المتوفرين على هاتف ذكي، ويمكن من التبرع والطلبً بنقرة واحدة.

نحن نعتمد بشكل خاص على تضامن وسخاء المغاربة، لكي ينمو مجتمع » Sada9a » في المغرب، وتعم روح المساعدة بينهم.

معلومات عن هشام قاديري:

هشام قادري هو رجل أعمال، مدون، مؤلف ومتحّدث في مؤتمرات‘‘تكنولوجيا المعلوميات ‘’. هو كذلك مؤسس مكتبة إلكترونية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات BecomeITExpert.com « »ومسير مشارك في شركة خدمات رقمية متواجدة في المغرب و فرنسا | باريس. ESN .حصل على لقب أكثر المحترفين قيمة Most Valuable Professional في عام 2014 و أصبح عضًوا في فريق نخبة للتكنولوجيا يتكون من 16 شخصا فقط في فرنسا.

كيفية استخدام تطبيق « SADAQA » :

دليل المستخدم المفصل لتطبيق » SADAQA » متاح على موقعنا الرسمي https://Sadaqa.coندعوكم لزيارته لمعرفة المزيد .

ننتظركم بفارغ الصبر

بعد التعرف على التطبيق ندعوكم إلى زيارتنا وترك ملاحظات من شأنها تحسين التطبيق ووظائفه لنقدم لكم أفضل تجربة مستخدم ممكنة يمكنكم أيضا زيارتنا عبر Facebook , Twitter , Instagram , Linkedin لتقييم خدمتنا .

اتصل بنا

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Contact@sada9a.co

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