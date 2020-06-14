شباب حي التقدم بوجدة يباشر حملة تنظيف وتزيين الحي وحماية البيئة

عبدالقادر كتــرة

باشر مجموعة من الشباب المتطوع من حي التقدم بوجدة، بداية هذا الأسبوع، حملة تنظيف وتزيين مختلف شوارع وأزقة الحي بصباغة الممرات والأرصفة وذلك بتعاون مع السكان القاطنين بمختلف العمارات والمنازل المكونة للحي، وكذا إعادة إحياء الحدائق بتنقيتها من الأعشاب الضارة واليابسة وتعشيب الأشجار وقلب التربة ثم غرس النباتات المزهرة المناسبة لفترة الغرس لهذا الفصل وسقيها.

العملية التي استحسنها سكان الحي والعابرين له وشجعوها، ستعمم على كل اوقى وساحات الحي في انتظار الدعم من لجميع لهذه المبادرة بالصباغة والأغراس لتشجيع الشباب على خدمة الحي والوطن وتكريس ثقافة التعاون والمحافظة على الممتلكات والبيئة.

مبادرة حسنة ومحمودة، على غرار ما قام به عدد كبير من شباب الأحياء بمختلف المدينة الألفية التي ارتدت حلة جديدة وتحولت إلى عروس الشرق عاصمة الجهة الشرقية التي أبان سكانها وشبابها عن المواطنة الحقّة والخالصة المخلصة للوطن ولعاهله وذلك بتثبيت صورة جلالة الملك محمد السادس بالشارع الرئيسي للحي تتوسط مجموعة من العمارات والمنازل.

شباب الحي عبر عن سعادته بتحقيق هذه العملية التي تدخل في خانة المواطنة وحماية البيئة وإضفاء صورة جميلة على الحي وصيانته، مع التعهد بمنع تراكم الأوحال والأوساخ التي تقهر النظر وتلوث الفضاء وتعيق الحركة والتنقلات والتواصل