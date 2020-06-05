شباب جمعيات المجتمع المدني بحي كولوش يقوم بحملة تنظيف وتزيين الحي

عبدالقادر كتــرة

باشرت مجموعة من الشباب المتطوع، بداية هذا الأسبوع، بتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني بحي كولوش حملة تنظيف وتزيين وتجميل الحي ووضع الاغراس وصباغة الممرات والأرصفة وذلك بتعاون مع السكان المجاورين للمنطقة التي تتوسط الحي المحيطة بالفضاء المعروف بسويقة الجردة.

العملية التي استحسنها السكان والمرتادين للسويقة والعابرين لها، ستعمم على كل أحياء كلوش في انتظار الدعم من لجميع لهذه المبادرة بالصباغة والأغراس لتشجيع الشباب على خدمة الحي والوطن وتكريس ثقافة التعاون والمحافظة على الممتلكات والبيئة.

وسبق لشباب نفس الحي أن قام بمبادرة حسنة ومحمودة، قد تكون نموذجية بوجدة، الجمعة 24 أبريل الماضي، بتبليط سويقة حي كولوش بوجدة (الخضر والفواكه والأسماك والمواد الغذائية) والمعروفة ب »سويقة الجردة » وذلك بتعاون مع السلطة المحلية والمجلس البلدي وبائعي الخضر والفواكه والسمك.

هذه العملية التي تدخل في تنظيم أسواق الأحياء وتيسير التسوق للمواطنين، تمثلت في تغطية أرضية السويقة بفراش من الحصى أو الحجر الرملي « كرافيي »، لمنع تراكم الأوحال والأوساخ التي تعيق الحركة والتنقلات والتواصل