اخر اخبار المولودية الوجدية في زمن كورونا

عبدالقادر بداوي

هدا هو مبلغ مساهمة المولودية في » كوفيد 19″

كما هو معلوم سبق لفريق المولودية الوجدية ، وان اجرى مباراة افتراضية واجه فيها الفريق وباء كوفيد 19، باعتبارها رمزية ذات دلالة تضامنية من النادي ومحبيه وكل الجمهور الرياضي للمساهمة في الصندوق الخاص لمكافحة كوفيد 19، و بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه النادي من بيع تذاكر المباراة الافتراضية 300550 درهم، وبهده المناسبة قدم محمد هوار رئيس المولودية الوجدية الشكر الجزيل للمقاولات المساهمة في هده المبادرة الراقية، ولكل من ساهم وتجند لإنجاح هده المبادرة ، كما عبر هوار عن امتنانه لجميع مكونات النادي من طاقم تقني ولاعبين على ما عبروا عنه من انخراط واسع في هذه المبادرة الوازنة، وكدا التزامهم اللامشروط في المساهمة في هدا الصندوق… دون ان ينسى شكره الموصول للمحبين وعموم المواطنين على تشبثهم بقيم التضامن المعروفة على الشعب المغربي وانخراطهم في الجهود المبذولة في مواجهة آثار هذه الجائحة… وختم هوار نداءه ، لنبقى أوفياء لوطننا، و مدينتنا وفريقنا المولودية الوجدية.

العميد خفيفي والهداف خافي ينفيان الاشاعات…

في دردشة قصيرة مع العميد عبدالله خفيفي اكد ان مكونات الفريق تواصل تداريبها اليومية ، عبر تقنية الفيديو ، للحفاظ على اللياقة البدنية، تحسبا لعودة الدوري الكروي في أي لحظة ، وتجرى هده التداريب تحت اشراف المعد البدني و المدرب بن شيخة، واضاف العميد خفيفي ان جميع مكونات الفريق تسعى الى تحقيق الهدف الدي ينتظره الجمهور الوجدي الى وهو كسب احدى البطاقات المؤدية الى المباريات القارية ، وذلك بطبيعة الحال في حالة استئناف البطولة الاحترافية، وبخصوص الاشاعات المرتبطة بعدم حماس اللاعبين في الفريق من تخفيض اجورهم، اكد العميد انها مجرد اخبار زائفة ، اد كيف يعقل استثناء لاعبي المولودية من قرارات الجامعة الملكية لكرة القدم والتي طرحتها على الاندية من اجل مناقشتها مع اللاعبين ، فنحن مطالبين بالامتثال لقرارات المكتب المسير والجامعة الملكية لكرة القدم ….

بدوره صرح هداف المولودية الوجدية اسماعيل خافي – للمنتخب- ان الهم الوحيد الدي نسعى اليه جميعا في حالة استئناف البطولة هو ان نلعب في المراتب الخمس الاولى، مؤكدا ان اشاعة عدم رضى اللاعبين على تخفيض اجورهم لا اساس لها من الصحة، فلحد الساعة لم يتم مناقشة هدا الموضوع بالمرة مع المكتب المسير ، اضف الى دلك اننا في اطار مجموعة متكاملة ، نحترم التزاماتنا مع المكتب ، ذلك ان اللاعب الوحيد الدي يمكن ان يتحدث باسم اللاعبين هو العميد خفيفي ، ادن لحد الان فالأمور واضحة، ما نتمناه في هدا الوقت بالذات ان يكون الجميع في صحة جيدة وان نستأنف ان شاه الله البطولة بكل جهد وعزيمة لتحقيق الاهداف المسطرة…

بن شيخة في المحك…

لا حديث في الاوساط الرياضية بوجدة وخاصة محبي فريق المولودية الوجدية ، سوى عن القرار الدي سيتخذه المكتب المسير ، بخصوص تجديد عقد المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة، الدي سبق له وان وقع عقدا لمدة موسم واحد مع المكتب المسير، فمع اقتراب نهاية الموسم، جماهير وجدة – عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تطالب المكتب المسير للفريق وعلى رأسهم السيد محمد هوار بالتفكير الجدي في تجديد عقد –الجنرال بن شيخة- وذلك لما حققه من نتائج ايجابية ومرضية حسب المتتبعين ، بل وتمكن من خلق فريق نموذجي يحسب له الف حساب في بطولة هدا الموسم…

جمهور وجدة على موعد مع التاريخ

استغلت » رابطة جمهور المولودية الوجدية » الوضع الراهن المرتبط بكورونا، للالتقاء ليلة كل يوم بعد صلاة العشاء والتراويح، مع محبي المولودية الوجدية ، في لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، من خلاله يتم طرح مجموعة من الاسئلة المتنوعة ، و التي تخص تاريخ فريق المولودية الوجدية ، وستمتد هذه المسابقة حسب المنظمين طيلة شهر رمضان الكريم، على ان تخصص جوائز للمحتلين الصفوف الثلاث الاولى، وهي مسابقة لقيت استحسانا لدى المهوسين بحب الفريق الوجدي، من خلال عدد المشاركين من الشباب ، يدكر ان رابطة جمهور مولودية وجدة تكومت حديثا في ظل ظروف جائحة كورونا ، وخصصت الرابطة صفحة افتراضية لتبادل الاخبار المتعلقة بفريق المولودية ، و من الاهداف النبيلة للمجموعة الحرص على الثقة المتبادلة والتي تعتبر من اهم متطلبات التواجد في المجموعة ، و استحسانا من جميع الفعاليات داخل وخارج الوطن…